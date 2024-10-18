Шабунин, фиктивно оформленный на службу, сейчас планирует заняться реформой ДБР

Шабунину удалось вообще сняться с воинского учета, как непригодному к службе не только в мирное, но и в военное время.

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Виталий Шабунин / УНИАН

СМИ должны обратить детальное внимание на то, как глава "Центра противодействия коррупции", активист Виталий Шабунин стал участником боевых действий, ни разу не появившись в своем подразделении. Об этом пишет журналист и военнослужащий Владимир Бойко.

"Ждем разоблачительной публикации, как инвалид Шабунин стал военнослужащим и даже участником боевых действий, ни разу не появившись в своем подразделении. А также - сколько денег этот аферист получил от ВСУ в качестве денежного обеспечения и дополнительного вознаграждения за, якобы, выполнение задач в условиях военного положения", - пишет Владимир Бойко.

Он напоминает, что в 16 лет активист получил временное удостоверение военнообязанного с записью о непригодности к военной службе. Эта запись была сделана на основании того, что у Шабунина есть на теле родинки. Впоследствии Шабунину удалось вообще сняться с воинского учета, как непригодному к службе не только в мирное, но и в военное время.

видео дня

"Но после начала широкомасштабного вторжения этот агент изменений и моральный авторитет украинской нации понял, что купленное в 2000 году временное удостоверение военнообязанного его от мобилизации не спасет. Тем более, что перед глазами он имел пример члена правления псевдо-общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, которая с началом войны вывезла своего мужа, также основателя ЦПК, Ореста Рудого, за границу по поддельным документам. Тогда Шабунин и еще один отец-основатель ЦПК - трижды судимый за квартирные кражи Шерембей - с целью избежать мобилизации в марте 2022 года обратились к командиру 207 отдельного батальона ТрО подполковника Юшко и были "задним числом" фиктивно оформлены на службу", - отмечает Бойко.

Напомним, что Шабунина неоднократно видели в общественных местах в то время, когда он должен был бы проходить службу. Сам активист не комментирует обвинения в свой адрес, зато рассказал, что после проведенной им реформы Бюро экономической безопасности, таможни и налоговой, вскоре возьмется за Государственное бюро расследований.

В частности, об этом он отметил в видео-ответе на вопрос подписчиков, информирует "Закон и Бизнес". Мол, после всех предыдущих достижений, он возьмется за реформу ГБР.

Ранее В.Шабунин сообщал, что провел реформу Верховного Суда, создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший антикоррупционный суд, реформировал Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия. Также, по словам Шабунина, именно он добился появления в Украине истребителей "F-16".

В то же время СМИ сообщали, что Шабунина уличили в том, что он присвоил джип Nissan Pathfinder, переданный в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ, и передвигался на нем по улицам Киева. В частности, суд обязал ГБР зарегистрировать соответствующее уголовное производство. Кроме того, ГБР возбудило против В.Шабунина еще два уголовных производства - по факту подделки документов от НАПК и уклонения от мобилизации. А НАБУ открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением экс-главой НАПК Александром Новиковым и его экс-заместителем Артемом Сытником, которые подписывали письма о липовых командировках Шабунина.

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