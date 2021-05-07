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Украина может решить конфликт на Донбассе, но при одном условии – Гармаш

7 мая 2021, 15:37
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США в 2014 году могли остановить Россию, однако этого не произошло, сказал Сергей Гармаш.

Война на Донбассе
Россия должна признать себя стороной конфликта на Донбассе - Гармаш/ УНИАН

Вашингтон не остановил Москву в 2014 году и вряд ли пойдет на ужесточение политики в отношении России сегодня. Штаты делают ставку не на прекращение российской агрессии, а на ее сдерживание. Украина смогла бы быстро разобраться с урегулированием конфликта на Донбассе в том случае, если бы в Минских соглашениях РФ была стороной конфликта. Минские договоренности сдерживают российские власти – если произойдет новая агрессия или признание "ЛДНР", то соглашения прекратят существование. Об этом заявил представитель Донецка от Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

В интервью Obozrevatel он рассказал о том, что США, исходя из своих национальных интересов и в контексте борьбы с Китаем, заинтересованы в сдерживании России. Вашингтон мог прекратить агрессию Москвы в 2014 году, однако этого не произошло. Вряд ли ситуация изменится и сейчас.

"Наверное, в 2014 году США могли сказать свое жесткое слово и остановить Россию, но они этого не сделали. Возможно, с целью ослабления потенциального противника. Я не уверен, что сейчас они изменят тактику. Им выгодно сохранять статус-кво", - полагает Гармаш.

По его словам, риторика США относительно урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе на базе Минских соглашений свидетельствует о том, что политика Байдена будет основываться на сдерживании Москвы, однако не на прекращении агрессии. Чтобы остановить агрессию, нужно переформатировать "Минск" и официально оформить Россию в роли стороны вооруженной конфронтации на востоке Украины.Читайте такжеБывший глава Генштаба предостерег Украину от опасной ошибки на Донбассе

"Байден будет сдерживать агрессию России, но поскольку США настаивают на Минских соглашениях и не говорят об изменении их переговорного формата, который является тупиковым, то это политика сдерживания, а не прекращения агрессии. Чтобы прекратить агрессию, нужно переформатировать "Минск", настаивать на том, чтобы Россия признала себя стороной конфликта в этом формате и жестко спрашивать с нее за невыполнение договоренностей", - полагает Гармаш.

Украинский переговорщик считает, что конфликт на Донбассе можно было бы урегулировать, если бы Россия и формально стала стороной конфликта на Донбассе. Однако Москва этого не признает и пытается организовать диалог Киева с "ЛДНР". В этом и заключается проблема переговорного процесса.

"Я не противник текста Минских соглашений. Если бы в Минском переговорном процессе стороной конфликта была Россия, то с текстом можно было бы быстро разобраться. Но в данном случае нам подставляют для диалога как сторону конфликта марионеток, полностью зависимых от РФ, а Россия этим не только снимает с себя ответственность, но и развязывает себе руки за продолжение войны. В этом проблема", - сказал он.Читайте такжеУ Байдена предупредили РФ об ударе в случае нового вторжения в Украину

Напоследок представитель ОРДО от Украины добавил, что Минские соглашения сдерживают агрессию РФ, и пока россияне видят в "Минске" свою выгоду, широкомасштабной агрессии Москвы не будет. Действующий переговорный механизм удерживает российскую сторону от эскалации конфликта, но не решает проблему.

"А мы при этом продолжаем этот спектакль, потому что "Минск" действительно сдерживает Россию. Пока она считает, что он может сработать в ее пользу, она не начнет широкую агрессию или признание "республик", потому что это поставит крест на Минских соглашениях. Таким образом, мы сдерживаем Россию, но не решаем проблему. Мы ходим по кругу", - подчеркнул Сергей Гармаш.

Переговоры по Донбассу

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