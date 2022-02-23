Украина не намерена снова получать ядерное оружие - Кулеба

Украина не намерена возвращать себе ядерное оружие - Кулеба / УНИАН

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания Генеральной ассамблеи ООН озвучил планы Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия, как заверил министр, не планируется.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба вовремя своего выступления на ГА ООН.

Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Подписаны договора о дружбе с "республиками".

Вечером того же дня Россия начала вводить войска на оккупированные районы Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения заявил, что Россия фактически выходит из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.

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Госдума РФ и Совфед 22 февраля ратифицировали "договора о дружбе" России и "ЛДНР". После подписания Путиным законов о ратификации процедура официального признания российских образований на оккупированном Донбассе была завершена.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Москва признала "ДНР" и "ЛНР".

На заседании Совфеда РФ парламент утвердил обращение Путина, который призвал "разрешить" ему использовать российские войска за рубежом. Речь шла о вводе военных подразделений России на Донбасс.

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