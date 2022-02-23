Украина не намерена снова получать ядерное оружие - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания Генеральной ассамблеи ООН планы Украины по Будапештскому меморандуму.
Глава МИД Дмитрий Кулеба во время заседания Генеральной ассамблеи ООН озвучил планы Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия, как заверил министр, не планируется.
"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба вовремя своего выступления на ГА ООН.
Признание Россией "ЛДНР" на Донбассе
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "государственности" так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Подписаны договора о дружбе с "республиками".
Вечером того же дня Россия начала вводить войска на оккупированные районы Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения заявил, что Россия фактически выходит из Минских соглашений. В связи с этим Киев инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, срочную встречу в нормандском формате и оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную оборону.
Госдума РФ и Совфед 22 февраля ратифицировали "договора о дружбе" России и "ЛДНР". После подписания Путиным законов о ратификации процедура официального признания российских образований на оккупированном Донбассе была завершена.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Москва признала "ДНР" и "ЛНР".
На заседании Совфеда РФ парламент утвердил обращение Путина, который призвал "разрешить" ему использовать российские войска за рубежом. Речь шла о вводе военных подразделений России на Донбасс.
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