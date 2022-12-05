Украина получит все, что нужно для победы: ракеты, бронетехнику и системы ПРО – Подоляк

Украина со временем получит все, что нужно для победы в войне с Россией - Подоляк / Коллаж Офис президента, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украина со временем получит от государств-партнеров все, что нужно для победы в войне с Россией. Киеву дадут дальнобойные ракеты, бронетехнику в любом объеме, новейшие и старые системы противовоздушной обороны. Однако все это будет лишь со временем. Миру нужно отказаться от осторожной позиции. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что украинское государство со временем должно получить вооружения, которые нужно для победы над российским агрессором. В том числе, и ПРО для закрытия неба и запчасти для трансформаторов.

"У нас будут дальнобойные ракеты, у нас будет бронетехника в любом объеме, у нас будут и новейшие, и старые системы ПРО - их будет достаточно много, чтобы закрыть небо. У нас будут запасные части для трансформаторов для того, чтобы у нас была распределительная сеть и давала нам свет. У нас это будет. Но будет постепенно - это ключевое слово", - отметил чиновник.

Михаил Подоляк подчеркнул, что мировому сообществу нужно отказаться от осторожной роли и переосмыслить свое влияние.

Как только это случится, Украина получит все, что нужно для победы над российскими оккупантами.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что руководитель государства-агрессора РФ Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие против Украины.

Оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре. Однако Путин не сможет остановить Украину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что у армии Украины есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. Украинские войска постепенно освобождают свои территории. По мнению Гайдая, на освобождение Луганщины уйдет время, так как оккупанты укрепились в регионе.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что силы обороны Украины работают над освобождением Кинбурнской косы. Военные проводят операцию в режиме тишины.

Оккупанты несут потери, однако быстро пополняют силы.

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