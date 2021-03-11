В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком

Подробности обысков на АЗС Медведчука / УНИАН

В четверг, 11 марта, Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила подробности обысков на сети АЗС, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Ведомство разоблачило масштабные теневые схемы на одной из сетей АЗС, сообщила пресс-служба.

"Следственные и оперативные подразделения ОВПП ГФС, совместно со Службой безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС", - говорится в сообщении.

Определенные следствием служебные лица крупной сети АЗС организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины нефтепродуктов. Ориентировочно, такие действия могли повлечь экономике страны потери на сумму около 240 млн грн.

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"По факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, определена ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов около 240 млн грн", - сообщают в ГФС.

Санкции против Медведчука: