В ГФС рассказали подробности обысков на АЗС, связанных с Медведчуком

Определенные следствием служебные лица крупной сети АЗС организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины нефтепродуктов.
В четверг, 11 марта, Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила подробности обысков на сети АЗС, которую связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Ведомство разоблачило масштабные теневые схемы на одной из сетей АЗС, сообщила пресс-служба.
"Следственные и оперативные подразделения ОВПП ГФС, совместно со Службой безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС", - говорится в сообщении.
Определенные следствием служебные лица крупной сети АЗС организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины нефтепродуктов. Ориентировочно, такие действия могли повлечь экономике страны потери на сумму около 240 млн грн.
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"По факту незаконного ввоза и транспортировки нефтепродуктов с целью сбыта, легализации незаконно полученных средств от их реализации, определена ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов около 240 млн грн", - сообщают в ГФС.
Санкции против Медведчука:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.
- 11 марта Служба безопасности Украины проводила масштабные обыски на объектах сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.