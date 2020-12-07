В Кабмине поведали новые подробности январского локдауна

Несмотря на "мягкий" карантин, требования соблюдения правил будут жесткими.
Карантинные ограничения, которые намерены ввести в нашей стране в январе, не будут слишком жесткими, в отличии от тех, которые действовали весной.
Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в эфире Украина 24, правительство обсудит ограничения с советами церквей и органами местного самоуправления, чтобы избежать саботажа и правоохранители могли контролировать соблюдения карантинных ограничений.
"Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях (остановка транспорта, авиасообщения), но будет требование их жесткого соблюдения", - заявил он.
При этом он добавил, что Кабинет министров пока не знает, что будет закрыто в рамках жесткого карантина.
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"Мы еще не знаем, что будем закрывать, а что нет. До среды прорабатываются все предложения, которые предоставляют профильные Министерства. Сегодня было правительственное совещание. Минздрав разрабатывает некоторые замечания от других Министерств", - заявил Мокан.
Он также добавил, что к среде проект документа о карантинных ограничениях должен быть готов.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории страны продолжает действовать общенациональный карантин. Противоэпидемиологические меры продлятся до 31 декабря 2020 года.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 1 декабря заявлял, что введение тотального карантина в Украине – вопрос решенный. Теперь осталось установить, когда он будет введен: либо в декабре, либо уже со 2 января.
- По данным источников СМИ во власти, правительство не планирует усиливать карантин до Нового года. В январе жесткие карантинные мероприятия могут запустить с 2 по 23 января.
- Глава Минздрава Максим Степанов 4 декабря рассказал, что уже в январе министерство порекомендует Кабмину ввести тотальный карантин сроком на 3 недели.