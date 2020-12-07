В Кабмине поведали новые подробности январского локдауна

В Кабмине пообещали "более мягкие" карантинные ограничения / УНИАН

Карантинные ограничения, которые намерены ввести в нашей стране в январе, не будут слишком жесткими, в отличии от тех, которые действовали весной.

Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан в эфире Украина 24, правительство обсудит ограничения с советами церквей и органами местного самоуправления, чтобы избежать саботажа и правоохранители могли контролировать соблюдения карантинных ограничений.

"Будет одно отличие от предыдущих карантинов. Речь не идет о слишком жестких ограничениях (остановка транспорта, авиасообщения), но будет требование их жесткого соблюдения", - заявил он.

При этом он добавил, что Кабинет министров пока не знает, что будет закрыто в рамках жесткого карантина.

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"Мы еще не знаем, что будем закрывать, а что нет. До среды прорабатываются все предложения, которые предоставляют профильные Министерства. Сегодня было правительственное совещание. Минздрав разрабатывает некоторые замечания от других Министерств", - заявил Мокан.

Он также добавил, что к среде проект документа о карантинных ограничениях должен быть готов.

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