В МИД прояснили вопрос визита Зеленского на инаугурацию Байдена

Президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся выстроить диалог с новым хозяином Белого дома Джо Байденом, уверены в украинском МИД.
В данный момент еще никто не получил приглашения на инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена. Церемония пройдет в условиях пандемии COVID-19, однако Украина согласится на любой формат, утвержденный Вашингтоном. Президенту Зеленскому удастся выстроить диалог со своим американским коллегой.
Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, на инаугурацию нового американского президента пока еще никто не получил приглашения. Формат мероприятий еще не определен. Однако Киев положительно отреагирует на любое решение Вашингтона по данному вопросу.
"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация пройдет в условиях пандемии, и мы определенно примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - сказал дипломат.
Отвечая на вопрос о потенциальном визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Кулеба заявил, что вопрос обсуждается. Так же, как и возможность приезда Джо Байдена в Украину.Читайте такжеЗеленский поздравил Байдена с победой на выборах
Также министр добавил, что несмотря на отсутствие возможности для реализации визита Зеленского в Вашингтон в текущем году, отношения Украины и США не ухудшились.
"Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Президент Байден увидит в президенте Зеленском искренность в процессе трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.
США – Украина новости
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал заявление, согласно которому действия России в Беларуси являются угрозой национальной безопасности Украины. Киев и Вашингтон должны усилить сотрудничество в военном направлении после избрания Джо Байдена президентом США.
- Президент Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что Джо Байден хорошо знает проблемы Украины и понимает менталитет украинского народа. В Киеве надеются, что после вступления Байдена на пост главы американского государства влияние США на разрешение вопросов по деоккупации территорий Украины существенно усилится.
- Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что при президентстве Трампа Вашингтон утратил влияние на политические и экономические процессы в Украине. Во время правления Байдена Штаты наверняка постараются исправить ситуацию.