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В МИД прояснили вопрос визита Зеленского на инаугурацию Байдена

25 декабря 2020, 14:42
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся выстроить диалог с новым хозяином Белого дома Джо Байденом, уверены в украинском МИД.

Кулеба
Кулеба не исключил визита Джо Байдена в Украину / УНИАН

В данный момент еще никто не получил приглашения на инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена. Церемония пройдет в условиях пандемии COVID-19, однако Украина согласится на любой формат, утвержденный Вашингтоном. Президенту Зеленскому удастся выстроить диалог со своим американским коллегой.

Как рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН, на инаугурацию нового американского президента пока еще никто не получил приглашения. Формат мероприятий еще не определен. Однако Киев положительно отреагирует на любое решение Вашингтона по данному вопросу.

"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация пройдет в условиях пандемии, и мы определенно примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о потенциальном визите президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Кулеба заявил, что вопрос обсуждается. Так же, как и возможность приезда Джо Байдена в Украину.Читайте такжеЗеленский поздравил Байдена с победой на выборах

Также министр добавил, что несмотря на отсутствие возможности для реализации визита Зеленского в Вашингтон в текущем году, отношения Украины и США не ухудшились.

"Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Президент Байден увидит в президенте Зеленском искренность в процессе трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

США – Украина новости

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