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В МИД раскрыли планы по запуску процесса возвращения Крыма в Украину

21 января 2021, 13:17
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Власти примут стратегию по деоккупации аннексированного Крыма уже через месяц.

Украина,Крым,флаг
СНБО планирует утвердить стратегию по деоккупации Крыма 26 февраля / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины совместно с Постоянным представительством главы государства в Крыму представили на рассмотрение СНБО документ, который предусматривает механизм реализации возвращения оккупированного полуострова под политический контроль Киева. Принятие стратегии планируется 26 февраля.

Как сообщает издание Крым. Реалии, об этом заявила первый замглавы МИД Эмине Джапарова. По ее словам, стратегия деоккупации Крыма подготовлена при участии представителей внешнеполитического ведомства, представительства президента в автономной республике, Кабмином и министерством по вопросам временно оккупированных территорий.

"Когда мы только начинали разрабатывать архитектуру и видение Крымской платформы, мы вместе с Постоянным представительством президента в АРК инициировали разработку своих частей стратегии деоккупации и, синхронизируя с правительством и профильным министерством временно оккупированных территорий, отправили их на рассмотрение СНБО", - сказала дипломат.Читайте такжеКравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу

Также она добавила, что в символическую дату 26 февраля ожидается заседание Совета национальной безопасности и обороны, в рамках которого должны принять соответствующую стратегию.

"Мы ожидаем, что в символическую дату 26 февраля у нас будет тематическое заседание СНБО и принятие подобной стратегии. Я знаю точно, что работа над этим ведется", - подчеркнула Джепарова.

Возвращение Крыма в Украину

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