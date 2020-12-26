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В МИД Украины раскрыли главный план России по Донбассу

26 декабря 2020, 04:23
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Россия сознательно уходит от участия в новых переговорах в рамках Нормандского формата, считает Дмитрий Кулеба.

Кулеба
Россия ждет того момента, когда конфликт на Донбассе можно будет разрешить в интересах Москвы - Кулеба / УНИАН

Москва ждет условий, при которых российско-украинский конфликт на Донбассе будет урегулирован в интересах РФ. Если россияне видят, что добиться своей цели не удается, они ставят переговоры на паузу. Главным преимуществом России является несменяемость власти, поэтому российская сторона может долго ждать подходящего момента.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24, комментируя перспективы развития переговорного процесса в Нормандском формате.

По его словам, Россия срывает выполнение Минских соглашений, так как в данный момент не видит выгодных для себя условий реализации переговорного процесса. Вследствие этого возникают проблемы в вопросе урегулирования конфликта.

"Если они видят, что момент не такой, и решение может быть на украинских условиях или на сбалансированном варианте, тогда они ставят все на паузу. Это может быть разное стечение факторов", - считает дипломат.Читайте такжеКравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу

Министр акцентировал внимание на том, что дипломатия РФ продолжает ждать момента, когда можно будет решить вопрос в интересах Москвы. В этом плане им помогает несменяемость власти – подход в разрешении проблем остается прежним.

"У них есть одно преимущество – во всех странах лидеры меняются, а в России нет, сохраняется неизменность подхода. Для нас это недостаток, но они могут бесконечно сидеть и ждать выгодного момента", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что Россия, обвиняя Украины в невыполнении договоренностей по Донбассу, фактически сознательно уходит от диалога в Нормандском формате. Однако Киев не уступает своих стратегических интересов и продолжает настаивать на переговорах.

"Другой России у нас нет, нужно вести переговоры с такой Россией, которая не боится выглядеть безответственно, нужно говорить, работать. Мы сделали нашу работу, нигде не уступив наших интересов. Мяч на поле России, это четко понимают наши партнеры в Париже и Берлине", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.Читайте такжеУкраина получит шанс на возвращение Донбасса, но только при одном условии – эксперт

Переговоры по Донбассу

  • Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что он готов провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе в том случае, если стороны не смогут договориться о встрече советников лидеров стран Нормандского формата.
  • Зеленский утверждает, что Киев предлагает свой план разрешения военного конфликта на Донбассе. Украина сделала первый шаг и достигла определенных успехов в сохранении режима тишины. Далее должны были последовать переговоры в рамках советников, однако они не состоялись из-за разногласий сторон и эпидемии COVID-19.

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