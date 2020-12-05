В МИД Украины сделали новое заявление о Будапештском меморандуме

Россия может разместить ядерное оружие в Крыму, что подрывает систему мировой безопасности, отметили в ведомстве.
Официальный Киев призывает международное сообщество оказать влияние на Россию, которая грубо нарушила Будапештский меморандум, оккупировав Крым и Донбасс. Возможно, РФ разместила на территории Крымского полуострова ядерное оружие – такой шаг Москвы подрывает систему глобальной безопасности.
Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованного в субботу, 5 декабря, по случаю 26-й годовщины подписания Будапештского меморандума.
В Киеве напомнили, что Россия, Великобритания и США на базе данного документа выступили гарантами территориальной целостности и суверенитета Украины после того, как государство приняло решение о добровольном отказе от ядерного оружия.
При этом Москва не придерживается своих обязательств и нарушила территориальную целостность Украинского государства.
"Россия дерзко нарушила свои обязательства по меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе", - уточнили в МИД.Читайте такжеВ МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
Также во внешнеполитическом ведомстве акцентировали внимание на том, что Россия по-прежнему проводит политику милитаризации Крыма, превращая аннексированный полуостров фактически в мощную военную базу. Если россияне разместят в Крыму ядерное оружие, это поспособствует подрыву концепции глобальной безопасности.
"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ. Россия должна в полной мере соблюдать обязательства по этому документу", - подчеркнули в МИД Украины.
Будапештский меморандум
- Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук утверждал, что Украине следует поднять вопрос гарантий в рамках Будапештского меморандума и начать переговоры с государствами, у которых есть правовые обязательства перед Киевом.
- Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября заявил, что Киев должен стать важным игроком мировой политической арены. Государство намерено реанимировать договоренности в рамках Будапештского меморандума и уже проводит комплексную работу по реализации данного вопроса.
- Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен 3 ноября рассказала о том, что Будапештский меморандум – это политическая декларация, а не международный договор. По ее мнению, получить гарантии по меморандуму сегодня невозможно.