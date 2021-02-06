В Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK

Сейчас телеканалу Наш не грозит судьба ZIK, NewsOne и 112 Украина, поделился Александр Ткаченко / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что сейчас телеканалу Наш не грозят такие же санкции, как телеканалам 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Каналы заблокированы после того, как Совет национальной обороны и безопасности получил от правоохранителей некоторые документы, очевидно, что подобных бумаг по поводу телеканала Наш пока нет, рассказал чиновник в интервью Obozrevatel.

Собеседник добавил, что не стоит идти на канал Наш толпой и силой выяснять отношения.

"...решение СНБО (относительно блокирования телеканалов – Ред.) было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала Наш пока нет", – заявил чиновник.