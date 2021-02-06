В Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK

Ткаченко отметил, что к телеканалу не стоит идти толпой и применять силу.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что сейчас телеканалу Наш не грозят такие же санкции, как телеканалам 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Каналы заблокированы после того, как Совет национальной обороны и безопасности получил от правоохранителей некоторые документы, очевидно, что подобных бумаг по поводу телеканала Наш пока нет, рассказал чиновник в интервью Obozrevatel.
Собеседник добавил, что не стоит идти на канал Наш толпой и силой выяснять отношения.
"...решение СНБО (относительно блокирования телеканалов – Ред.) было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала Наш пока нет", – заявил чиновник.
- Напомним, в Украине ввели санкции против каналов, которые принадлежат народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку – это NewsOne, 112 Украина и ZIK.
- В Киеве 4 февраля активисты устроили акцию под каналом Наш. По их мнению, телеканал занимает пророссийскую позицию и тоже должен быть под санкциями.
- После того, как участники акции протеста попытались прорваться к зданию канала Наш, начались столкновения с силовиками, была задержаны пять человек.
- В Шевченковском райуправлении полиции один из задержанных – Виктор Середюк – вылез в окно, расположенное на четвертом этаже, и потребовал закрыть телеканал Наш.
- Задержанному в МВД пообещали отстранит от выполнения обязанностей двух руководителей полиции, которые дали команду не пропускать активистов к зданию канала. После этого Середюк вернулся в здание полиции.
Автор: Екатерина Присяжнюк