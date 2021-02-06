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В Минкульте сказали, грозит ли сейчас каналу Наш судьба 112 Украина, NewsOne и ZIK

6 февраля 2021, 13:41

Ткаченко отметил, что к телеканалу не стоит идти толпой и применять силу.

Министр поделился, что сейчас телеканалу Наш не грозит судьба ZIK, NewsOne и 112 Украина
Сейчас телеканалу Наш не грозит судьба ZIK, NewsOne и 112 Украина, поделился Александр Ткаченко / УНИАН

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что сейчас телеканалу Наш не грозят такие же санкции, как телеканалам 112 Украина, NewsOne и ZIK.

Каналы заблокированы после того, как Совет национальной обороны и безопасности получил от правоохранителей некоторые документы, очевидно, что подобных бумаг по поводу телеканала Наш пока нет, рассказал чиновник в интервью Obozrevatel.

Собеседник добавил, что не стоит идти на канал Наш толпой и силой выяснять отношения.

"...решение СНБО (относительно блокирования телеканалов – Ред.) было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала Наш пока нет", – заявил чиновник.

  • Напомним, в Украине ввели санкции против каналов, которые принадлежат народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку – это NewsOne, 112 Украина и ZIK.
  • В Киеве 4 февраля активисты устроили акцию под каналом Наш. По их мнению, телеканал занимает пророссийскую позицию и тоже должен быть под санкциями.
  • После того, как участники акции протеста попытались прорваться к зданию канала Наш, начались столкновения с силовиками, была задержаны пять человек.
  • В Шевченковском райуправлении полиции один из задержанных – Виктор Середюк – вылез в окно, расположенное на четвертом этаже, и потребовал закрыть телеканал Наш.
  • Задержанному в МВД пообещали отстранит от выполнения обязанностей двух руководителей полиции, которые дали команду не пропускать активистов к зданию канала. После этого Середюк вернулся в здание полиции.

санкции Александр Ткаченко ZIK NewsOne 112 Украина
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