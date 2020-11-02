В Раде рассказали, как планируют восстановить электронное декларирование

Законопроект о восстановлении электронного декларирования зарегистрируют в Раде в ближайшее время.
Верховная Рада Украины восстановит работу электронного декларирования при помощи специального закона. Инициатива будет зарегистрирована в парламенте в понедельник, 2 ноября.
Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.
По его словам, в проекте закона будет зафиксировано восстановление электронного декларирования доходов чиновников и статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В течение двух месяцев парламентарии будут искать выход из ситуации, спровоцированной вердиктом Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.
"Это решение привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - сказал Разумков.Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ
Кроме того, народный депутат, заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк опубликовал текст соответствующего проекта закона в своем Telegram-канале.
Решение КСУ по антикоррупционному законодательству
- Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о несоответствии Конституции статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предполагает уголовную ответственность для чиновников в случае внесения недостоверных сведений в электронные декларации.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции закрыть электронный реестр деклараций.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, на котором было принято решение обязать НАПК возобновить работу реестра деклараций.
- Глава государства внес в Раду проект закона №4288, предусматривающий увольнение судей Конституционнного суда.
- Замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравченко заявила, что партия в целом поддерживает инициативу президента. 2 ноября состоится заседание парламентской фракции, в рамках которого будут обсуждаться инициативы по восстановлению работы антикоррупционного законодательства.