В Раде рассказали, как планируют восстановить электронное декларирование

Рада получит 2 месяца на изучение вопросов преодоления последствий решения КСУ - Разумков / УНИАН

Верховная Рада Украины восстановит работу электронного декларирования при помощи специального закона. Инициатива будет зарегистрирована в парламенте в понедельник, 2 ноября.

Об этом заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета Рады.

По его словам, в проекте закона будет зафиксировано восстановление электронного декларирования доходов чиновников и статьи 366 Уголовного кодекса Украины. В течение двух месяцев парламентарии будут искать выход из ситуации, спровоцированной вердиктом Конституционного суда по антикоррупционному законодательству.

"Это решение привело к серьезному дисбалансу в системе принятия решений... Сегодня до конца дня будет зарегистрирован законопроект, который будет восстанавливать действие электронного декларирования и статью 366 УПК, будет предоставлено 2 месяца на то, чтобы изучить и принять соответствующее решение по вопросам, которые были подняты КСУ в своем решении... Эти решения должны быть приняты на этой пленарной неделе", - сказал Разумков.Читайте такжеКакой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ

Кроме того, народный депутат, заместитель главы финансового комитета Рады Ярослав Железняк опубликовал текст соответствующего проекта закона в своем Telegram-канале.

Решение КСУ по антикоррупционному законодательству