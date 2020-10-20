В Слуге народа анонсировали еще много опросов от Зеленского

Арахамия анонсировал еще много опросов от Зеленского / УНИАН

Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского в день выборов активно обсуждают в обществе. Но опросов еще будет много. Как заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, в будущем в Украине будет проводиться еще много опросов, аналогичных запланированному на 25 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

"Не знаю, почему все начали критиковать желание президента общаться с народом. Это только первый опрос, будет еще много подобных опросов, в том числе, электронных", - заявил Арахамия.

На вопрос, не был ли организован опрос с целью повысить явку избирателей, Арахамия ответил, что агитации нет.

"Там же нет никакой агитации. Вы видите агитацию в этих вопросах?" - заявил глава фракции.

Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее: