В Слуге народа анонсировали еще много опросов от Зеленского

Давид Арахамия рассказал о планах Зеленского по поводу опросов украинцев.
Всеукраинский опрос от президента Владимира Зеленского в день выборов активно обсуждают в обществе. Но опросов еще будет много. Как заявил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия, в будущем в Украине будет проводиться еще много опросов, аналогичных запланированному на 25 октября.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.
"Не знаю, почему все начали критиковать желание президента общаться с народом. Это только первый опрос, будет еще много подобных опросов, в том числе, электронных", - заявил Арахамия.
На вопрос, не был ли организован опрос с целью повысить явку избирателей, Арахамия ответил, что агитации нет.
"Там же нет никакой агитации. Вы видите агитацию в этих вопросах?" - заявил глава фракции.
Опрос от Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский объявил оставшиеся три вопроса, которые должны прозвучать в день местных выборов 25 октября 2020 - они касаются количества депутатов, легализации марихуаны в Украине и Будапештского меморандума.
- Ранее президент уже поинтересовался у граждан, как они относятся к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.
- А первый вопрос был: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- 13 октября в свежем видеообращении президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
Автор: Адриана Бубновская