В Слуге народа допустили отставку Баканова с поста главы СБУ – РБК-Украина

Ирина Венедиктова может стать новым министром юстиции.
Председатель СБУ Иван Баканов может возглавить Офис генерального прокурора вместо Ирины Венедиктовой, которой прочат пост главы министерства юстиции.
Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные инсайдерские источники.
Отмечается, что конкретного предложения пока нет, однако о том, что Баканов займет место Венедиктовой в ОГП говорят уже давно.
"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - утверждает источник.Читайте такжеВ кабинете руководителя СБУ Баканова нашли прослушку - нардеп Дубинский
Подчеркивается, что около трети пропрезидентской фракции Слуга народа недовольны работой министра юстиции Дениса Малюськи. В частности, причиной называют его "эксцентричное поведение". Впрочем, также существует информация, что у Малюськи есть серьезная поддержка во фракции Зеленского.
- Иван Баканов – украинский юрист, бывший руководитель студии Квартал-95. Возглавляет Службу безопасности Украины с 29 августа 2019 года.
- Ранее сообщалось, что власти намерены провести реформу СБУ до конца текущего года. Новый закон о спецслужбе должен устранить политическое влияние на Службу безопасности Украины. Во втором чтении в законопроект могут внести изменения, в результате которых Иван Баканов может покинуть свою должность.