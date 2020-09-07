В Слуге народа допустили отставку Баканова с поста главы СБУ – РБК-Украина

Баканов может стать генпрокурором - СМИ / УНИАН

Председатель СБУ Иван Баканов может возглавить Офис генерального прокурора вместо Ирины Венедиктовой, которой прочат пост главы министерства юстиции.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственные инсайдерские источники.

Отмечается, что конкретного предложения пока нет, однако о том, что Баканов займет место Венедиктовой в ОГП говорят уже давно.

"Ротация Баканов-Венедиктова - это вполне рабочая схема. Слухи об этом уже давно ходят, но пока никакой конкретики нет", - утверждает источник.Читайте такжеВ кабинете руководителя СБУ Баканова нашли прослушку - нардеп Дубинский

Подчеркивается, что около трети пропрезидентской фракции Слуга народа недовольны работой министра юстиции Дениса Малюськи. В частности, причиной называют его "эксцентричное поведение". Впрочем, также существует информация, что у Малюськи есть серьезная поддержка во фракции Зеленского.