В Слуге народа объяснили, почему Россия уже поглотила Беларусь

Лукашенко озвучивает позицию Кремля - депутат / Reuters

Заявления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что республика нуждается в укреплении границ с Украиной, свидетельствуют о фактическом присоединении государства к России. Слова Лукашенко полностью продиктованы Кремлем.

Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Буймистер в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, в Киеве должны пристально следить за заявлениями Александра Лукашенко – они сигнализируют о том, какими будут отношения Украины и Беларуси в ближайшем будущем.

Его заявления, утверждает нардеп, продиктованы Москвой. Становится понятно, что такие слова четко указывают на фактическое присоединение Россией Беларуси.

"Анализировать заявления господина Лукашенко нужно, для нас это яркий показатель, что будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и много месседжей мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля. Нам это грозит тем, что де-факто Кремль уже считает Минск своим очередным субъектом федерации. У нас просто увеличится протяженность границы с Россией", - подчеркнула парламентарий.Читайте такжеЛукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины