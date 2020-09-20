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В Слуге народа объяснили, почему Россия уже поглотила Беларусь

20 сентября 2020, 06:04

Украина должна внимательно прислушиваться к заявлениям Лукашенко, считает Людмила Буймистер.

Лукашенко
Лукашенко озвучивает позицию Кремля - депутат / Reuters

Заявления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что республика нуждается в укреплении границ с Украиной, свидетельствуют о фактическом присоединении государства к России. Слова Лукашенко полностью продиктованы Кремлем.

Об этом заявила народный депутат от фракции Слуга народа Людмила Буймистер в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, в Киеве должны пристально следить за заявлениями Александра Лукашенко – они сигнализируют о том, какими будут отношения Украины и Беларуси в ближайшем будущем.

Его заявления, утверждает нардеп, продиктованы Москвой. Становится понятно, что такие слова четко указывают на фактическое присоединение Россией Беларуси.

"Анализировать заявления господина Лукашенко нужно, для нас это яркий показатель, что будет происходить не только с нашими двусторонними отношениями, но и много месседжей мы от него можем услышать, которые на самом деле являются месседжами Кремля. Нам это грозит тем, что де-факто Кремль уже считает Минск своим очередным субъектом федерации. У нас просто увеличится протяженность границы с Россией", - подчеркнула парламентарий.Читайте такжеЛукашенко выдвинул серьезное обвинение в сторону Украины

  • Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш предположил, что в России пока сомневаются в том, стоит ли вводить войска в Беларусь. Однако в случае военной интервенции Путин получит возможность устроить новые торги с Западом, используя при этом Беларусь и Донбасс.
  • Тем временем создатель Telegram-канала Nexta – рупора белорусской оппозиции – Степан Путило, заявил, что сейчас идут разговоры о наличии дорожной карты глубинной интеграции России и Беларуси. При этом он не верит в реализацию таких планов в ближайшем будущем.
  • В прошлом один из идеологов Кремля, политтехнолог Глеб Павловский считает, что Путин пока не готов к присоединению Беларуси. На данный момент в Кремле намерены удержать Лукашенко у власти в республике.

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