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В США одобрили увеличение финансовой помощи Украине

29 июля 2021, 22:56
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Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.

США
США увеличат финансовую помощь Украине / Reuters

В четверг, 29 июля, палата представителей США проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине. Также американские парламентарии поддержали поправки к санкциям против Северного потока-2, сообщает посольство Украины в США.

Согласно законопроекту, общая сумма средств, которая должна быть выделена на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году.

"Из указанного сметы 125 млн долларов будут выделены на цели безопасности Украины по статье "Международное военное финансирование", что на 10 млн долларов больше, чем в 2021 году", - уточнили в посольстве.

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Для вступления в силу законопроект должен быть согласован и одобрен Сенатом США, а также подписан президентом США.

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Северный поток-2 - о чем сообщалось ранее

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Запад остановить проект России Северный поток-2, так как введение в эксплуатацию газопровода несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет заявлял, что Европа отключит СП-2 в том случае, если Москва будет использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Бывший министр иностранных дел, украинский дипломат Константин Грищенко считает, что запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых.

США и Германия 21 июля достигли договоренности по Северному потоку-2. Декларация Вашингтона и Берлина предполагает ряд обещаний Украине, включая продление договора на транзит российского газа через украинскую ГТС еще на 10 лет. Если Россия развяжет новую агрессию против Украины, Германия обязуется ввести санкции против Москвы и лоббировать аналогичное решение на уровне Евросоюза.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров раскритиковал сделку США и Германии по Северному потоку-2 и заявил, что декларация на самом деле ничего не гарантирует Киеву. Украинская сторона требует решения вопроса транзита и гарантий ненападения со стороны России. Сейчас государство намерено продолжать переговоры с Западом и бороться с российским газопроводом.

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