В ТКГ рассказали о реакции Путина на дело против Медведчука

Скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства.
Президент Российской федерации Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ, заявил в эфире Украина 24 член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.
На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил:
"Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США - ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".
Дело Медведчука - о чем сообщалось ранее:
- 8 мая в Сети была опубликована аудиозапись телефонных переговоров людей, чьи голоса похожи на голоса народного депутата, главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина. В ходе разговора "Медведчук" поздравляет "Пушилина" с Днем победы и днем рождения.
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- 12 мая Виктор Медведчук впервые прокомментировал обвинения в свой адрес и обыски в своем доме. По его словам, ничего противозаконного у него так и не нашли. А целью обысков он назвал вручение ему подозрения в госизмене.