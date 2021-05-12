В ТКГ рассказали о реакции Путина на дело против Медведчука

Путин негативно воспринял дело против Медведчука - Гармаш / УНИАН

Президент Российской федерации Владимир Путин воспринимает подозрение в государственной измене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку как акт агрессии США против РФ, заявил в эфире Украина 24 член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

На вопрос, может ли дело против Медведчука повлиять на переговоры по Донбассу, участник ТКГ ответил:

"Думаю, что именно на переговорах вообще никак не отразится, поскольку специфика "минского процесса" оторвана от реальной жизни, идет по своим законам. А вот на ситуации на Донбассе этот процесс с Медведчуком мог бы отразиться. Мне кажется, что у Путина сейчас немножко связаны руки. Так совпало, или не совпало, что объявление подозрения Медведчуку состоялось после визита Блинкена (госсекретаря США - ред.) в Украину. Поскольку российские власти уверены, что Украина настолько несамостоятельна, что все делает только с подачи США, скорее всего, власти России сейчас рассматривают этот акт как акт агрессии США против российского руководства, такой вызов Путину".

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