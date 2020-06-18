Вас никто не боится – Порошенко посмеялся над Зеленским / УНИАН

Экс-президент и нынешний лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко похвастался, что не боится своего преемника Владимира Зеленского. По его словам, посадить его – у Зеленского не получится.

"Владимир Александрович, вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И ваших указаний относительно того, чтобы засадить Порошенко. Это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире", – прилюдно обратился Порошенко к Зеленскому.

Политик утверждает, что 27 дел, что возбуждены против него, являются незаконными, а выдвинутые ему обвинения – ничтожными. На заседании суда 18 июня Порошенко призвал судью Печерского суда вернуть Офису генерального прокурора "этот мусор", в котором его пытаются обвинить.

"Моя просьба, ваша честь, отправьте им этот мусор и действуйте по закону", – обратился экс-лидер страны к судье.

Он также остался недоволен тем, что Генпрокуратура передумала и теперь вместо ареста предлагает назначить Порошенко "личное обязательство" в качестве меры пресечения. По его словам, личное обязательство ограничивает его передвижения и лишает возможности ездить в другие страны "с целью мобилизовать мир на защиту Украины".

Напомним, Порошенко обвиняют в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному назначению на должность заместителя главы СВР одиозного Сергея Семочко.

Ранее политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай в комментарии Главреду пояснил, почему Порошенко не боится уголовной ответственности. Порошенко – в случае ареста – объявит себя лидером оппозиции, что будет воспринято на Западе как политическое преследование, спрогнозировал политтехнолог.