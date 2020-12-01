Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов

За документ проголосовали 319 народных депутатов.
Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.
Решение было принято во время заседания парламента во вторник, 1 декабря, трансляция которого велась в Youtube.
За документ проголосовали 319 народных депутатов.
Отметим, этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп.
Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к установленным законом размерам минимальной заработной платы.
Кроме того, документом отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.
Также принятый закон исключает нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.
Кассовые аппараты для ФОПов – о чем сообщалось ранее:
- 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
- 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.