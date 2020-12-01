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Верховная Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов

1 декабря 2020, 14:12

За документ проголосовали 319 народных депутатов.

протесты ФОП под Радой
Рада отложила введение кассовых аппаратов для ФОПов / Главред

Верховная Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФОПов. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4439-д.

Решение было принято во время заседания парламента во вторник, 1 декабря, трансляция которого велась в Youtube.

За документ проголосовали 319 народных депутатов.

Отметим, этот закон отсрочил до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов разных групп ФОПов к установленным законом размерам минимальной заработной платы.

Кроме того, документом отменяются штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Также принятый закон исключает нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбэке.

Кассовые аппараты для ФОПов – о чем сообщалось ранее:

  • 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса.
  • 3 ноября предприниматели устроили протесты возле Верховной рады. Они выступали за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

Верховная Рада кассовые аппараты ФОП новости Украины
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