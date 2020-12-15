Верховная Рада "воскресила" НАПК

Рада возобновила работу НАПК / УНИАН

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК. Документ поддержали 300 народных депутатов.

Решение принято в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Парламент принял за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Теперь НАПК вернули контролирующие функции, определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.

Закон вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда (КСУ). Введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление:

порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и КСУ;

ВСП и Собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей;

в случае несогласования ВСП и КСУ проверки судей в течение месяца, НАПК проводит полную проверку деклараций судей в общем порядке.

Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее: