Верховная Рада "воскресила" НАПК

Парламент возобновил полноценную работу Национального агентства по предотвращению коррупции.
Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада возобновила полноценную работу НАПК. Документ поддержали 300 народных депутатов.
Решение принято в ходе заседания, трансляция которого велась в Youtube. Парламент принял за основу и в целом законопроект №4470 о возобновлении полноценной работы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Теперь НАПК вернули контролирующие функции, определен порядок реагирования на признаки коррупции, открывается круглосуточный доступ к Единому реестру деклараций чиновников и депутатов.
Закон вводит особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями, в том числе Конституционного суда (КСУ). Введен и механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление:
- порядок осуществления полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КСУ будет утверждаться НАПК по согласованию с Высшим советом правосудия (ВСП) и КСУ;
- ВСП и Собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащие признаки нарушения гарантий независимости судей;
- в случае несогласования ВСП и КСУ проверки судей в течение месяца, НАПК проводит полную проверку деклараций судей в общем порядке.
Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее:
- 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что парламенту предстоит решать проблему с Конституционным судом.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 28 октября Конституционный Суд Украины лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.