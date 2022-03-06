Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой

В Украине появились новые города-герои / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия, говорится в видеообращении 6 марта.

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - отметил Зеленский.

Городами-героями станут:

Харьков;

Чернигов;

Мариуполь;

Херсон;

Гостомель;

Волноваха.

Также президент Зеленский наградил орденами председателей Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской областей, а также мэров Харькова, Николаева, Чернигова, Сум, Херсона, Мелитополя и Новой Каховки.

Орден Богдана Хмельницкого:

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;

Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;

Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;

Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.

Орден Мужества:

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Игорь Терехов, мэр Харькова;

Александр Сенкевич, мэр Николаева

Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;

Александр Лысенко, мэр Сум

Игорь Колыхаев, мэр Херсона;

Иван Федоров, мэр Мелитополя;

Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

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