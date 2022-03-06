Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.
Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия, говорится в видеообращении 6 марта.
"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - отметил Зеленский.
Городами-героями станут:
- Харьков;
- Чернигов;
- Мариуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Также президент Зеленский наградил орденами председателей Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской областей, а также мэров Харькова, Николаева, Чернигова, Сум, Херсона, Мелитополя и Новой Каховки.
Орден Богдана Хмельницкого:
- Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;
- Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
- Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
- Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
- Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
- Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.
Орден Мужества:
- Игорь Терехов, мэр Харькова;
- Александр Сенкевич, мэр Николаева
- Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
- Александр Лысенко, мэр Сум
- Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
- Иван Федоров, мэр Мелитополя;
- Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.
Вторжение России в Украину
Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах
До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.
Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.
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