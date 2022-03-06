УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой

6 марта 2022, 23:16

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия.

Зеленский
В Украине появились новые города-герои / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский предоставил статус городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российского нашествия, говорится в видеообращении 6 марта.

"Наши герои, наши города-герои, я решил отметить специальным званием. Как это уже было. Когда победили другое нашествие, но похожее нашествие. Другое вторжение, но не менее жестокое вторжение", - отметил Зеленский.

Городами-героями станут:

  • Харьков;
  • Чернигов;
  • Мариуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

Также президент Зеленский наградил орденами председателей Харьковской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Сумской областей, а также мэров Харькова, Николаева, Чернигова, Сум, Херсона, Мелитополя и Новой Каховки.

Орден Богдана Хмельницкого:

  • Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;
  • Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
  • Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
  • Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
  • Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
  • Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.

Орден Мужества:

Реклама
  • Игорь Терехов, мэр Харькова;
  • Александр Сенкевич, мэр Николаева
  • Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
  • Александр Лысенко, мэр Сум
  • Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
  • Иван Федоров, мэр Мелитополя;
  • Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

Читайте также:

viber
Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ликвидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУЛиквидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУ Что стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволиЧто стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволи У Путина серьезные проблемы со здоровьем: Данилов раскрыл деталиУ Путина серьезные проблемы со здоровьем: Данилов раскрыл детали Пленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звериПленные российские офицеры заявили, что ВСУ воюют как звери Польша отказалась передавать Украине истребителиПольша отказалась передавать Украине истребители

Последние новости

23:22

"Углубляет и удваивает ставки": в США не видят признаков, что Путин готов закончить войну дипломатически

23:21

На завтра Россия официально анонсировала обстрел – ЗеленскийВидео

23:16

Война в Украине: Зеленский присвоил шести городам специальное звание Город-герой

23:09

Зеленский наградил орденами губернаторов и мэров

23:07

Расписание эвакуационных поездов от Укрзализныци на 7 марта 2022 года

Реклама
23:00

Министра обороны РФ планируют обвинить в попытке госпереворота - журналист

22:55

Макрон срочно позвонил Зеленскому после разговора с ПутинымВидео

22:41

"Вперед в прошлое": Федоров призвал заблокировать в России Azure, Skype и GitHub

22:35

В Харьковской ВГА рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

22:32

Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен: первые подробности

22:24

ВСУ уничтожили передовой отряд российских войск под Северодонецком

22:11

Враг в ближайшие дни попытается взять Киев - МВД

22:03

Экипаж пропал: под Одессой в результате ракетного удара россиян затонул патрульный катер СлавянскВидео

21:53

Сначала Facebook и Twitter, а теперь и TikTok: в России продолжают блокировать соцсети

21:46

Ракетный удар по аэропорту Винницы: 6 человек находятся под завалами

21:43

Ракетный обстрел Харькова: что на самом деле произошло с телебашнейВидео

21:34

На Николаевщине показали кучи военной техники РФВидео

21:19

"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в Украине

21:19

Польша отказалась передавать Украине истребители

21:06

Россия прибегла к скрытой мобилизации в Краснодаре - Минобороны

Реклама
21:05

Во время войны решили развивать торговлю с Россией: Стефанчук гневно обратился к властям Грузии

20:56

American Express приостанавливает операции в России и БеларусиВидео

20:53

В Ирпене во время эвакуации военные РФ зверски убили восемь мирных жителейВидео

20:38

Беларусь воздерживается от активных военных действий против Украины, но помогает России - Подоляк

20:36

В воздухе пахнет весной и назревающим коллапсом наступления оккупантовмнение

20:35

Украина требует исключить Россию и Беларусь из МВФВидео

20:30

Украина не будет бороться за заявку на вступление в НАТО: Арахамия назвал причинуВидео

20:26

Оккупационные войска не достигли успешного продвижения - сводка Генштаба ВСУ на вечер 6 марта

20:08

В России на антивоенных митингах повязали более 4 тысяч человек

19:58

Юрий Романенко. Исход битвы за Украину определит будущее ЗападаВидеоблоги

19:58

По аэродрому Винницы нанесли удар с Черного моря

19:49

Мы решили оставаться в Украине до последней минуты – АрахамияВидео

19:48

Над Харьковом сбили вражеский истребитель, но летит еще больше: ожидается высадка десантаВидео

19:40

Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

19:37

Можно ли не платить за коммуналку во время войны: ответ Кабмина

19:22

Войска РФ обстреляли блокпост на Киевщине: есть жертвы

19:15

Запад не понимает, что фашизация России – это надолгомнение

19:06

США и союзники обсуждают отказ от покупки российской нефти из-за нападения РФ на Украину

18:55

Россия планирует обстрелять жилые кварталы своих городов - СНБО

18:55

США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в УкраинуВидео

Реклама
18:49

В Харькове российские оккупанты обстреляли телебашнюВидео

18:40

Членства России в МВФ: Украина просит Запад нанести еще один мощнейший удар по РФВидео

18:27

На Запорожской АЭС 500 оккупантов, в Энергодаре - 1000

18:27

Войска оккупантов потеряли 30% боеспособной армии — Центр оборонных стратегий

18:25

Ракетный обстрел Винницы: Молдова сделала резкое заявлениеВидео

18:05

К призывам закрыть небо присоединились областные и городские советы по всей Украине

17:50

Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам и руководитель Львовщины поговорили о "закрытом небе"

17:31

Россия планирует провокации с использованием насильно мобилизованных жителей ОРДЛОВидео

17:29

Зеленский готов к прямым переговорам с Путиным

17:22

В Киеве над детской больницей Охматдет сбили крылатую ракету оккупантов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять