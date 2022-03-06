"Вперед в прошлое": Федоров призвал заблокировать в России Azure, Skype и GitHub

Михаил Федоров призвал заблокировать в России сервисы Azure, Skype и GitHub / Фокус

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству Microsoft и призвал заблокировать сервисы Azure, Skype и GitHub в России.

Чиновник в своем Telegram сообщил, что продолжает системную работу по технологической изоляции агрессора.

По его словам, последний раз кровь мирных граждан в Европе проливали, когда "облака" были только на небе, общение было обычной почтой, а программировали на лентах.

"Россия стремительно идет "вперед в прошлое", – сообщил Федоров.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.