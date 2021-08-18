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Возложение цветов и вручение ордена: детали визита Меркель в Украину

18 августа 2021, 22:45
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Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двустороннего и экономической политики между Киевом и Берлином.

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Подробности визита Меркель в Украину / Getty

Уже в это воскресенье, 22 августа, Украину посетит с официальным визитом канцлер Германии Ангела Меркель. Эту дату официально подтвердили в канцелярии немецкого канцлера, сообщает пресс-служба Кабмина Германии.

Как рассказали в правительстве, Меркель начнет свой визит в Украину с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого немецкий канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него Орден Свободы, который является высшим орденом заслуг в Украине.

Также Меркель встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

По данным Кабмина Германии, Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить следующие темы:

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  • вопросы двусторонней и экономической политики между Киевом и Берлином,
  • процесс реформ в Украине,
  • выполнение минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.

Визит Ангелы Меркель в Украину - о чем ранее писал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский 22 августа проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая приедет с визитом в Киев. В ходе переговоров стороны должны обсудить актуальные вопросы украино-немецкого сотрудничества.

В Офисе главы государства позже уточнили, что Меркель и Зеленский в первую очередь должны обсудить вопросы введения в эксплуатацию Северного потока-2. Украинскому государству нужны гарантии в связи с запуском российского газопровода. При этом лидеры двух государств также должны обсудить и вопросы Донбасса.

Украинский дипломат Павел Климкин считает, что на переговорах Зеленского с Меркель Киеву придется выбирать из тех вариантов, которые уже согласованы с Путиным. Речь идет о вопросах транзита газа через Украину, СП-2 и Донбасса. Меркель попытается убедить Зеленского сформировать переговорную повестку перед его встречей с Байденом.

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