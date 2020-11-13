Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу

Кравчук допустил создание подгруппы по вопросам передачи Украине границы в ОРДЛО / Главред

В данный момент участники Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе не рассматривают инициативу создания специальной подгруппы по возвращению Украине контроля над границей в ОРДЛО. Однако такие размышления уже идут.

Об этом рассказал первый президент страны, глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 13 ноября.

По его словам, такие разговоры пока лишены конкретики – идут только размышления. Также пока нет оснований для принятия такого решения.

"Идут размышления по этому вопросу. Но будет ли такое решение принято - не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований", - подчеркнул Кравчук.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России

Конфликт России и Украины на Донбассе