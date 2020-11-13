Возвращение контроля над границей: Кравчук оценил новую идею по Донбассу

Делегация Киева в ТКГ по Донбассу пока не решилась конкретно обсудить новую инициативу по вопросу возобновления контроля над границей в ОРДЛО.
В данный момент участники Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе не рассматривают инициативу создания специальной подгруппы по возвращению Украине контроля над границей в ОРДЛО. Однако такие размышления уже идут.
Об этом рассказал первый президент страны, глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 13 ноября.
По его словам, такие разговоры пока лишены конкретики – идут только размышления. Также пока нет оснований для принятия такого решения.
"Идут размышления по этому вопросу. Но будет ли такое решение принято - не могу сказать, потому что для этого пока нет оснований", - подчеркнул Кравчук.Читайте такжеПлан Украины по Донбассу: у Кравчука заявили о неожиданном решении России
Конфликт России и Украины на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о наличии украинского плана действий по Донбассу. Документ предполагает вывод российских войск из ОРДЛО и проведение там выборов.
- Демилитаризация территорий должна пройти в начале следующего года. Местные выборы на отдельных районах Донбасса могут пройти уже в марте 2021 года.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такое предложение Киева – сначала граница, а потом выборы – не соответствует алгоритму реализации Минских соглашений.
- Кравчук подверг критике позицию России по Минским соглашениям и рассказал, что идут разговоры о компромиссе в виде частичной передачи Украине границы в ОРДЛО при посредничестве ОБСЕ.
- Спикер украинской делегации Алексей Арестович считает, что переговоры по Донбассу на грани срыва, а российская сторона фактически подставляет Путина.