"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ

Владимир Зеленский рассказал о сговоре старых элит / GettyImages

Глава государства Владимир Зеленский назвал решение КСУ проявлением сговора части старых элит и олигархов.

Как написал президент в своем Telegram-канале, сейчас на чашах весов: уничтожение того, за что боролись на Майданах, и полноценная свобода.

Зеленский отметил, что судьи якобы испугались ответственности.

"Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ... не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал ВАКС ... И вот тут им всем стало страшно", - заявил он.

Глава государства добавил, что следующим судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку".

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"Демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Конкретно против. Ибо только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни", - добавил Зеленский.

Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее: