"Всем стало страшно": Зеленский прошелся по скандальному решению КСУ

Президент считает, что судьи испугались ответственности.
Глава государства Владимир Зеленский назвал решение КСУ проявлением сговора части старых элит и олигархов.
Как написал президент в своем Telegram-канале, сейчас на чашах весов: уничтожение того, за что боролись на Майданах, и полноценная свобода.
Зеленский отметил, что судьи якобы испугались ответственности.
"Они (судьи) долго сидели в засаде. Пока не начались, наконец, проверки деклараций чиновников. Пока НАБУ... не получило право на полноценную оперативно-розыскную работу. Пока не заработал ВАКС ... И вот тут им всем стало страшно", - заявил он.
Глава государства добавил, что следующим судьи хотят нарушить работу Высшего антикоррупционного суда, который "будет сажать топ-воров за решетку".
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"Демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Конкретно против. Ибо только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни", - добавил Зеленский.
Скандальное решение КСУ и последствия – о чем сообщалось ранее:
- 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновниками, судьями и депутатами.
- 28 октября Суд лишил права Национальное агентство по предупреждению коррупции проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
- 29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого было принято решение о восстановлении антикоррупционной инфраструктуры вопреки вердикту КСУ.
- 30 октября Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, предполагающий увольнение судей Конституционного суда.