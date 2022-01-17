УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"

17 января 2022, 14:34
Прослушать новость
Остановить

Дмитрий Песков считает, что США "лишние" в переговорах России и Украины.

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения российско-украинских отношений не следует привлекать США.

Спикер Кремля заявил, что "Россия не является стороной конфликта на Донбассе", пишет российское издание ТАСС.

Кроме того, Москва не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина, который предложил провести президент Украины Владимир Зеленский.

"Зачем (привлекать – Ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки ", — заявил Песков.

Читайте такжеИнициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеТакже он добавил, что в Кремле не понимают, что именно Киев хочет обсуждать на таком саммите. Мол, если речь пойдет о Донбассе, то Россия якобы не является стороной этого конфликта.

Реклама

"Там вопрос — по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих... Россия не является стороной этого конфликта", — заявил пресс-секретарь Путина.

Переговоры между Украиной, США и России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с участием российского главы государства Владимира Путина. В Киеве считают целесообразным проведение такой встречи.

По словам чиновника, Зеленский допускает, что мероприятие может состояться в формате видеоконференции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала сведений о возможных переговорах Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Автор: Сергей Кущ
viber
Дмитрий Песков новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВзлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголя Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022 Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбуГадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины" Елизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительстваЕлизавета II лишила своего сына всех званий и королевского покровительства
14:49

Германия пригрозила РФ мерами против "Северного потока-2" в случае обострения агрессии

14:46

С матом, драками и разбитым авто: как Порошенко прорывался на заседание судаВидео

14:37

Летела с высоты 400 метров: в словацких Татрах погибла 29-летняя украинкаВидео

14:37

Посевной календарь на февраль 2022: лучшие дни для садово-огородных работ

14:34

Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"Видео

Реклама
14:29

В Минобороны рассказали, будут ли штрафовать украинок, не вставших на воинский счет

14:25

Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеВидео

14:17

У Зеленского осадили Порошенко: возвращение превратил в "истерику" с крикамиВидео

13:56

Не имеет права жить: пересадку мужчине сердца свиньи осудили родственники раненой им жертвы

13:53

Украинцев удивили космическими платежками за отопление с разницей в 300%Видео

13:34

Maruv уходит со сцены - раскрыта причина

13:33

Убили и закопали в погребе: поиски 11-летнего ребенка закончились трагедией под Запорожьем

13:28

Лукашенко обвинил Украину в переброске "националистов" к границам и объявил об учениях с РФВидео

13:17

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

13:00

Гороскоп на завтра, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

12:55

Гречка и мясо исчезнут с прилавков: украинцам раскрыли худший сценарий дефицитаВидео

12:52

Стоит быть готовыми к нападению РФ на Украину в ближайшие дни – Польша

12:45

За пять лет в Украине пенсионеров стало меньше на миллионы - свежая статистика

12:43

"С Крещением Господним!" - открытки, душевные поздравления и картинки к светлому празднику

12:24

Порошенко избирают меру пресечения: суд объявил перерывВидео

Реклама
12:21

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

12:18

"Музыкальное" пюре: в Одессе пожаловались на "пукательные свойства" нового школьного менюВидео

12:17

"Большая стройка" первого украинского хайвея Н-31 Днепр-Решетиловка не останавливается даже зимой

12:15

Гороскоп Таро для Овнов на февраль 2022: судьбоносная встреча и финансовый успехВидео

11:53

Мир наизнанку - новый сезон: стало известно, в какую страну поехал Дмитрий Комаров

11:49

Резонансное убийство: в Днепре похоронят погибшего почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar

11:42

Пришлось массажировать сердечко: во Львове копы спасли угоревшую при пожаре кошкуВидео

11:39

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

11:33

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

11:32

У вдовы Градского украли 100 миллионов - актриса стала жертвой вооруженного нападения

11:07

Лунный гороскоп на неделю 17-23 января: Близнецам – долги, Весам – соблазны, Козерогам – судьбоносные решенияВидео

11:03

Яйца могут быть опасны для здоровья: как их не нужно готовить

10:59

Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыВидео

10:58

Украину накроют мощные снегопады: когда и где ждать резкого похолоданияВидео

10:51

Кличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19

10:28

Сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку в суд, но он отказалсяВидео

10:28

РФ планирует перебросить ядерное оружие к границам Украины – NYTВидео

10:11

"Отдам балкон под пусковую": украинцы поддержали идею размещать военные базы НАТО на своих участках

10:08

Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты

10:04

Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахВидео

Реклама
10:01

Есть ли растение, которое замедляет старение - ответ медика

09:34

У Порошенко в Жулянах вышла заминка со следователями ГБР из-за паспортаВидео

09:10

Самолет с Порошенко приземлился в Киеве - обновляетсяВидео

09:00

В Украине повысят размер алиментов: когда и на сколькоВидео

08:39

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

08:29

Врач назвал алгоритм действий и первые симптомы при повторном заражении COVID-19Видео

08:29

Умер известный актер из комедийного сериала Кухня

08:15

Санкции против Северного потока-2: почему США пошли на попятнуюмнение

07:25

У Путина объяснили, зачем Россия стянула войска к границам с Украиной

06:47

Украину накроют шквалы и снегопады: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодняВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять