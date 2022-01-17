Встреча Путина, Байдена и Зеленского: в Кремле "дали заднюю", затянув старую песню о "нейтральности"

Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обсуждения российско-украинских отношений не следует привлекать США.

Спикер Кремля заявил, что "Россия не является стороной конфликта на Донбассе", пишет российское издание ТАСС.

Кроме того, Москва не видит тем для обсуждения на возможном саммите Россия-США-Украина, который предложил провести президент Украины Владимир Зеленский.

"Зачем (привлекать – Ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки ", — заявил Песков.

Читайте такжеИнициатива Зеленского о переговорах с Байденом и Путиным: в Белом доме сделали заявлениеТакже он добавил, что в Кремле не понимают, что именно Киев хочет обсуждать на таком саммите. Мол, если речь пойдет о Донбассе, то Россия якобы не является стороной этого конфликта.

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"Там вопрос — по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было ни одного уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих... Россия не является стороной этого конфликта", — заявил пресс-секретарь Путина.

Переговоры между Украиной, США и России

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 14 января заявил, что Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с участием российского главы государства Владимира Путина. В Киеве считают целесообразным проведение такой встречи.

По словам чиновника, Зеленский допускает, что мероприятие может состояться в формате видеоконференции.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получала сведений о возможных переговорах Владимира Путина, Владимира Зеленского и Джо Байдена.