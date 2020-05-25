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Саакашвили накинулся на нардепов из-за закона об "игорке"

25 мая 2020, 21:37

Бывший президент Грузии считает, что народные избранники хотят проголосовать за коррумпированный закон.

Саакашвили
Саакашвили набросился на депутатов из-за игорного бизнеса / УНИАН

Новоиспеченный глава национального комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили обвинил нардепов в попытке провести коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса в Украине, который не позволит получить дополнительно в бюджет страны $ 500 млн в год.

"Я вижу, что в парламенте есть попытка какой-то группы провести абсолютно коррумпированный закон по "игорке". С одной стороны, "игорку" надо легализовать... Мы между двумя бедами. Это беда, что сегодня полностью нелегально оно работает", - сказал он. Добавив, что часть критиков легализации игорного бизнеса "сами владеют сетью нелегальных казино", - заявил Саакашвили в эфире одного из телеканалов.

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Он также пояснил, каким образом должна состояться настоящая легализация игорного бизнеса в Украине.

"Мы говорим: продается лицензия. Заходим онлайн. Она стоит столько-то. Я плачу деньги государству, не чиновнику, не комиссии, автоматически получаю лицензию... Чиновников надо удалить, "кормушку" мы не создаем, деньги идут прямо в государство. Государство с этих денег строит дороги, "большое строительство", строит школы, тратит на здравоохранение и т.д... Мы можем получить... если убрать бюрократию и кормушку $ 500 млн в год", - сказал Саакашвили.

Назначение Саакашвили

Ранее Саакашвили поведал о том, что на новой должности первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Игорный бизнес Михаил Саакашвили Верховная Рада
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