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Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие

17 октября 2021, 21:45
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Все дело в паспорте народного депутата.

Медведчук
Медведчук - украинец и в этом вся проблема / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление касательно одиозного нардепа Виктора Медведчука, который продолжает отбывать домашний арест.

По его словам, у Медведчука украинское гражданство и именно это мешает ему стать на путь обмена с пленными РФ.

Об этом он заявил в эфире "Факти тижня".

Глава государства заявил, что если бы у него был российский паспорт, Украина смогла бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских политзаключенных.

"Виктор Медведчук - гражданин Украины и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине", - сказал Зеленский.

Напомним, 12 октября суд избрал меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по новому делу. Ему объявили о подозрении в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

Также ранее 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение о государственной измене и содействии терроризму из-за его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

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Владимир Зеленский новости Украины
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