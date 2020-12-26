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Зеленский назначил губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно

26 декабря 2020, 10:31
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Президент уже вручил новому главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение.

Зеленский назначил Бойчука губернатором Ивано-Франковской области – Зеленский новости сегодня
Владимир Зеленский назначил Андрея Бойчука губернатором Ивано-Франковской области / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг, 24 декабря, подписал указ, которым назначил губернатора Ивано-Франковской области.

Главой Ивано-Франковской областной госадминистрации стал Андрей Бойчук, говорится на сайте Офиса президента.

Украинский лидер уже вручил Бойчуку служебное удостоверение.

Ранее Ивано-Франковскую ОГА возглавлял Виталий Федорив.

Федорива Владимир Зеленский назначил в апреле 2020 года, а уволил – в ноябре. Обязанности губернатора временно исполняла Мария Савка.

Что известно о новом губернаторе Ивано-Франковской области Андрее Бойчуке

  • Родился в Ивано-Франковске в 1976 году. Является инженером механиком – в 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа.
  • После обучения работал в структурах, которые занимались обслуживанием магистральных газопроводов.
  • С 2010 года начал работать в Укртрансгазе, занимал разные должности. С 2014 по 2015 год работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности – был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора.
Владимир Зеленский Андрей Бойчук
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