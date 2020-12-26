Зеленский назначил губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно

Федорива Владимир Зеленский назначил в апреле 2020 года, а уволил – в ноябре. Обязанности губернатора временно исполняла Мария Савка.

Главой Ивано-Франковской областной госадминистрации стал Андрей Бойчук, говорится на сайте Офиса президента.

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