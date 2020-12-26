Зеленский назначил губернатора Ивано-Франковской области: что о нем известно

Президент уже вручил новому главе Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 24 декабря, подписал указ, которым назначил губернатора Ивано-Франковской области.
Главой Ивано-Франковской областной госадминистрации стал Андрей Бойчук, говорится на сайте Офиса президента.
Украинский лидер уже вручил Бойчуку служебное удостоверение.
Ранее Ивано-Франковскую ОГА возглавлял Виталий Федорив.
Федорива Владимир Зеленский назначил в апреле 2020 года, а уволил – в ноябре. Обязанности губернатора временно исполняла Мария Савка.
Что известно о новом губернаторе Ивано-Франковской области Андрее Бойчуке
- Родился в Ивано-Франковске в 1976 году. Является инженером механиком – в 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа.
- После обучения работал в структурах, которые занимались обслуживанием магистральных газопроводов.
- С 2010 года начал работать в Укртрансгазе, занимал разные должности. С 2014 по 2015 год работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности – был директором Департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора.
Автор: Екатерина Присяжнюк