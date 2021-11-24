Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

Зеленский провел переговоры с Дудой / фото ОПУ

Глава государства Владимир Зеленский сегодня обсудил со своим коллегой, лидером Польши Анджеем Дудой ситуацию на европейско-белорусской границе, сообщает пресс-служба офиса президента в среду, 24 ноября.

Собеседники констатировали, что происходит гибридная атака, реагирование на которую требует совместных усилий и взаимодействия.

Также Зеленский рассказал Дуде о развитии ситуации на Донбассе и о шагах, предпринимаемых Украиной для активизации работы всех переговорных форматов ради достижения мира. В связи с этим Зеленский отметил необходимость сохранения санкционного давления на Россию со стороны международного сообщества до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, собеседники уделили внимание координации позиций по противодействию проекту Северный поток-2. Зеленский и Дуда были единодушны в оценках СП-2 как угрозы безопасности всей Европы.

"Это - стратегическое оружие в руках РФ", - подчеркнул Зеленский и добавил, что эффективное противодействие давлению России требует единства ЕС и партнеров, а также надлежащих санкционных ограничений.

Зеленский отдельно поднял вопрос об урегулировании предоставления разрешений для украинских автомобильных грузовых перевозчиков.

Наконец, лидеры обсудили график ближайших мероприятий на самом высоком уровне, а Зеленский выразил благодарность польской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.