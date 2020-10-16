Зеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма

Зеленский акцентировал внимание на весомой роли Турции в регионе.
Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, после 2014 года не было создано переговорной площадки, в рамках которой могли обсуждать возможности возвращения Крыма в состав Украины. Поэтому украинские власти приняли решение о создании Крымской платформы, которая должна объединить все заинтересованные стороны в рамках единой цели.
"Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа. Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - сказал Зеленский.Читайте такжеКрым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявление
Также он добавил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в данном процессе, так как Анкара является серьезным игроком в регионе.
"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", - подчеркнул украинский гарант.
Справка
В 2014 году Россия ввела войска в Крым, провела незаконный референдум и аннексировала полуостров. Мировое политическое сообщество не признает крымский полуостров территорией РФ и считает данные события оккупацией украинской территории.
Позиция Турции по Крыму
- Официальная Анкара признает автономную республику Крым территорией Украины и не признает ее аннексии Российской Федерацией. Такие заявления неоднократно озвучивали глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и президент Реджеп Эрдоган.
- Глава группы дружбы Турции и Украины Великого национального собрания Турции Йылдырым Тугрул Тюркеш ранее заявлял, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Киева.
- Впрочем, советник Эрдогана Исмаил Сафи не исключал сотрудничества с Россией по вопросу обеспечения условий для жизни крымским татарам в аннексированном Крыма.
- Кроме того, в октябре прошлого года "депутаты Госдумы от Крыма" Поклонская и Бальбек посетили Турцию и лично встретились с президентом Реджепом Эрдоганом.