Зеленский оценил будущую роль Турции в возвращении Украине Крыма

Зеленский надеется, что Турция поможет Украине вернуть Крым/ УНИАН

Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, после 2014 года не было создано переговорной площадки, в рамках которой могли обсуждать возможности возвращения Крыма в состав Украины. Поэтому украинские власти приняли решение о создании Крымской платформы, которая должна объединить все заинтересованные стороны в рамках единой цели.

"Предполагаем, что это позволит консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за границей для работы во благо Крыма. А значит, и во благо крымскотатарского народа. Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашей общей задачей должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - сказал Зеленский.Читайте такжеКрым вернется в Украину: Зеленский в Турции сделал громкое заявление

Также он добавил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в данном процессе, так как Анкара является серьезным игроком в регионе.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Нет, конечно", - подчеркнул украинский гарант.

Справка

В 2014 году Россия ввела войска в Крым, провела незаконный референдум и аннексировала полуостров. Мировое политическое сообщество не признает крымский полуостров территорией РФ и считает данные события оккупацией украинской территории.

Позиция Турции по Крыму