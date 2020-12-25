Зеленский одобрил важный антикоррупционный закон и Госбюджет 2021

Владимир Зеленский подписал два закона / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал законы, принятые Верховной Радой, – документ относительно предотвращения коррупции и бюджет Украины на 2021 год.

Зеленским в частности одобрил документ о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции, говорится в Telegram-канале Офиса президента.

Законом предусмотрено обеспечение полноценного функционирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Документ устраняет законодательные пробелы, которые возникли в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября относительно признания неконституционными отдельных положений закона Украины О предотвращении коррупции…", – отметили в ОП.

Напомним, Рада приняла документ о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции и Госбюджет Украины 2021 на прошлой неделе – 15 декабря.

В проекте бюджета на следующий год доходы были предусмотрены в сумме 1,092 трлн гривен (увеличились на 21 млрд), а расходы – в сумме 1,328 трлн (возросли на 13,5 млрд).

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Конституционный суд 27 октября признал неконституционным закон о введении уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов судьями, депутатами и чиновниками.

Потом КСУ лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции права проводить мониторинг электронных деклараций и обязал НАПК закрыть их реестр.

Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Власти решили возобновить ответственность за недостоверные сведения в электронных декларациях.

Позже президент внес в парламент проект закона, в котором предложено уволить судей КСУ.