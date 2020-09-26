Зеленский отправился на Донбасс: стали известны планы визита

Рабочая поездка президента Владимира Зеленского на Донбасс началась в субботу, 26 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область. В планах главы государства – обсуждение вопросов работы ТКГ и встреча с военнослужащими.
Об этом заявили в пресс-службе украинского гаранта.
В сообщении речь идет о том, что Зеленский проведет совещания по вопросам Трехсторонней переговорной группы по Донбассу и отправится к украинским военнослужащим, пребывающим на передовой.
"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", - подчеркнули в ОП.Читайте такжеОбстрелы ВСУ на Донбассе: у Зеленского выдвинули жесткое требование РФ
- Напомним, переговоры по Донбассу в рамках ТКГ зашли в тупик – Россия и боевики "ЛДНР" требуют от Украины проведения местных выборов одновременно с реализацией избирательного процесса в ОРДЛО, которые контролируют российско-террористические войска.
- Стороны конфликта намеревались провести совместную инспекцию украинских позиций под Шумами, однако инициатива завершилась провалом. У Зеленского заявили, что Россия и боевики не придерживаются договоренностей.
- По мнению военного эксперта Юрия Кочевенко, Россия будет по-прежнему продолжать давить на Украину, пытаясь вынудить Киев сесть за стол переговоров с боевиками "ЛДНР".
Автор: Андрей Ганжа