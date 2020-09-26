Зеленский отправился на Донбасс: стали известны планы визита

Зеленский посетит военнослужащих ВСУ на Донбассе / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область. В планах главы государства – обсуждение вопросов работы ТКГ и встреча с военнослужащими.

Об этом заявили в пресс-службе украинского гаранта.

В сообщении речь идет о том, что Зеленский проведет совещания по вопросам Трехсторонней переговорной группы по Донбассу и отправится к украинским военнослужащим, пребывающим на передовой.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", - подчеркнули в ОП.Читайте такжеОбстрелы ВСУ на Донбассе: у Зеленского выдвинули жесткое требование РФ