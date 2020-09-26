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Зеленский отправился на Донбасс: стали известны планы визита

26 сентября 2020, 17:34

Рабочая поездка президента Владимира Зеленского на Донбасс началась в субботу, 26 сентября.

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Зеленский посетит военнослужащих ВСУ на Донбассе / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область. В планах главы государства – обсуждение вопросов работы ТКГ и встреча с военнослужащими.

Об этом заявили в пресс-службе украинского гаранта.

В сообщении речь идет о том, что Зеленский проведет совещания по вопросам Трехсторонней переговорной группы по Донбассу и отправится к украинским военнослужащим, пребывающим на передовой.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", - подчеркнули в ОП.Читайте такжеОбстрелы ВСУ на Донбассе: у Зеленского выдвинули жесткое требование РФ

  • Напомним, переговоры по Донбассу в рамках ТКГ зашли в тупик – Россия и боевики "ЛДНР" требуют от Украины проведения местных выборов одновременно с реализацией избирательного процесса в ОРДЛО, которые контролируют российско-террористические войска.
  • Стороны конфликта намеревались провести совместную инспекцию украинских позиций под Шумами, однако инициатива завершилась провалом. У Зеленского заявили, что Россия и боевики не придерживаются договоренностей.
  • По мнению военного эксперта Юрия Кочевенко, Россия будет по-прежнему продолжать давить на Украину, пытаясь вынудить Киев сесть за стол переговоров с боевиками "ЛДНР".

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