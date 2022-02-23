Удар по РФ и остановка СП-2: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

Украина ожидает усиления санкций против России - Зеленский / Facebook-трансляция Офис президента

Мир должен продемонстрировать решительную реакцию на действия России против Украины. Киев приветствует решение Германии по остановке сертификации Северного потока-2 и ожидает усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой он призвал международное сообщество к решительной реакции на агрессивные действия Москвы против Киева. Украинское государство ожидает усиления санкций в отношении России и приветствует решение Берлина по трубопроводу Газпрома.

Читайте такжеГраницы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу"Ответ международного общества должен быть решительным. Мы приветствуем принятие санкций. Ожидаем их усиления. Важно решение Германии относительно Северного потока-2. Мы обсудили последствия действий России по европейской безопасности. Это решается сейчас в Украине", - отметил Зеленский.

Также он добавил, что сейчас сложно сказать, как РФ будет действовать в дальнейшем, однако Украина готова к любым ситуациям.

"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу сказать", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Россия вводит войска на Донбасс

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".

Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.

Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.

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