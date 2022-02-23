Удар по РФ и остановка СП-2: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

Ответ международного сообщества на действия России должен быть решительным, сказал Владимир Зеленский.
Мир должен продемонстрировать решительную реакцию на действия России против Украины. Киев приветствует решение Германии по остановке сертификации Северного потока-2 и ожидает усиления санкций в отношении Москвы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой он призвал международное сообщество к решительной реакции на агрессивные действия Москвы против Киева. Украинское государство ожидает усиления санкций в отношении России и приветствует решение Берлина по трубопроводу Газпрома.
Читайте такжеГраницы "ЛДНР" пересмотрят: у Лаврова сделали заявление по Донбассу"Ответ международного общества должен быть решительным. Мы приветствуем принятие санкций. Ожидаем их усиления. Важно решение Германии относительно Северного потока-2. Мы обсудили последствия действий России по европейской безопасности. Это решается сейчас в Украине", - отметил Зеленский.
Также он добавил, что сейчас сложно сказать, как РФ будет действовать в дальнейшем, однако Украина готова к любым ситуациям.
"Я думаю, это более серьезные вещи, чем прогноз погоды. Поэтому прогнозировать, какие могут быть шаги от России, сепаратистов и президента РФ, я не могу сказать", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Россия вводит войска на Донбасс
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой "ДНР" и "ЛНР" на официальном уровне. С так называемыми "республиками" подписаны "договора о дружбе".
Россия начала вводить войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
22 февраля российский парламент ратифицировал "договора о дружбе" России и "ЛДНР". Путин подписал законы о ратификации. Москва, таким образом, официально признала так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Совет Федерации РФ предоставил президенту Путину право использовать войска за границей для ввода их на оккупированные районы Донбасса.
Путин подтвердил, что Минских соглашений больше нет, поскольку Россия признала "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации и заявил, что Москва признала свое военное присутствие на Донбассе и вышла из Минских соглашений. Он подчеркнул приоритет сохранения территориальной целостности и суверенитета украинского государства.
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