Зеленский с большим отрывом от Порошенко: обнародован новый президентский рейтинг

Владимир Зеленский / УНИАН

В случае внеочередных выборов президента Украины в ближайшее время действующего руководителя страны Владимира Зеленского поддержали бы 33,3% украинцев (среди тех, кто определился с выбором). Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За ним идет руководитель Европейской солидарности Петр Порошенко с результатом в 16,8% поддержки, на третьем месте лидер Батькивщины − Юлия Тимошенко (с поддержкой в 10,3%). Одного из лидеров Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко готовы поддержать 9,5% украинцев, лидера партии Сила и честь Игоря Смешко — 8,7%.

Как говорят социологи, было опрошено 2002 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Напомним, ранее согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.