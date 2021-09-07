Зеленский - первый, Порошенко подкрадывается: новый президентский рейтинг

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". За действующего руководителя государства, которые готовы проголосовать более 30% опрошенных украинцев.

На втором месте оказался бы пятый президент Петр Порошенко. в течение 2 4 сентября 2021. Согласно данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). По сравнению с началом августа рейтинг действующего главы государства вырос, говорят социологи.

На второй строчке, за голосами респондентов, оказался экс-президент Петр Порошенко, которого готовы поддержать 13,3%. Также в тройке лидеров — Юрий Бойко с результатом в 10,9% голосов.

Далее в списке — Юлия Тимошенко, которую поддерживает 9,2% опрошенных украинцев, 6,1% — Игорь Смешко, 5,7% — Владимир Гройсман, 5,7% — Евгений Мураев, 4,1% — Олег Ляшко. У Дмитрия Разумкова поддержка в 3,7%, а у Арсения Яценюка — 3,1%.

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Напомним, ранее согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.