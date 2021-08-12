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Зеленский лидирует, Порошенко догоняет: свежие президентские и партийные рейтинги

12 августа 2021, 17:15
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Украинцев опрашивали на предмет того, как они проголосуют, если бы выборы президента Украины и в Верховную Раду прошли уже в воскресенье, 15 августа.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье,15 августа, то больше всего голосов получил бы действующий руководитель государства Владимир Зеленский. Такие результаты показал опрос, который провели сотрудники Украинского института будущего.

За Зеленского готовы отдать голоса 29,7% украинцев, за Порошенко - 16,2%, за Тимошенко - 11,2%, за Бойко ‒ 10,3%, за Смешко ‒ 6,7%.

Далее, Гройсман мог бы набрать 5,6%, Мураев - 5,5%, Разумков - 3%, Медведчук - 2,6%, Шарий - 2,5%, Кличко - 2,4%. Еще 4,3% сказали, что проголосовали бы за кандидата, которого нет в предложенном списке.

Затем, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, проходной барьер смогли бы преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, в национальном разрезе за партию Слуга народа проголосовали бы 22,2% тех, кто собирается на участки и определился с выбором, за Европейскую солидарность ‒ 16%, за "Батькивщину" ‒ 14%, за ОПЗЖ ‒ 13,6%, за "Силу и честь" ‒ 6%.

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Близки к преодолению пятипроцентного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4,7%) и партия "Наши" (4,5%).

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Напомним, ранее, согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.

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