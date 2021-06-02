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Зеленский собирает новое заседение СНБО: в ОП назвали дату

2 июня 2021, 13:31

Уже традиционно по пятницам президент Украины проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский
Зеленский собирает новое заседение СНБО / president.gov.ua

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал Подоляк в комментарии изданию "Сегодня".

Подоляк добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет, прежде всего, о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Резонансные решения СНБО - о чем сообщалось ранее:

  • СНБО решил ввести санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые формально принадлежат Тарасу Козаку – нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь и бизнес-партнеру главы политсовета партии, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, однако считаются "медведчуковскими".
  • Позже СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма.
  • СНБО также решил наказать санкциями бывших чиновников, которые предали Украину. В частности, под ограничительные меры попали экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко.
  • Также по итогам СНБО заявили, что Украина намерена национализировать предприятие стратегической важности – Мотор Сич. Государство намерено выяснить, каким образом предприятие оказалось во владении частного собственника.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины
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