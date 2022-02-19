Зеленский заверил, что Украина в любом случае будет защищать свою землю

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться / УНИАН

Уже восемь лет подряд Украина является щитом для Европы и сдерживает сдерживает одну из самых больших армий мира, подчеркнул глава государства Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Больше нет чужой войны... Мы будем защищать свою землю, имея поддержку партнеров или не имея. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать, что это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать. Не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина уже 8 лет является щитом Европы и 8 лет сдерживает одну из самых больших армий мира.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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