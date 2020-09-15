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Журналисты нашли у Пальчевского российский бизнес и связи с оккупантами

15 сентября 2020, 11:43

Избирательная кампания Пальчевского может оказаться самой дорогой по итогам выборов.

Пальчевский
Андрей Пальчевский / скриншот из видео

Журналисты Bihus.info нашли у кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского бизнес в Москве, связи с рейдерами и бизнесом ОРДЛО, а также политтехнолога Вадима Столара в "штабе". Об этом говорится в расследовании "Пальчевский PRO: российский бизнес, связи с оккупантами и команда призраков".

Главный бизнес-актив Пальчевского в Украине — медицинская клиника Eurolab. До 2010 года Пальчевский владел ею напрямую вместе с бизнес-партнером из РФ Алексеем Кирилловым. Сейчас клиника формально переписана на британскую фирму Eurolab Services LLP. Она, в свою очередь, отмечают журналисты, принадлежит глухому оффшору с Карибских островов Amerton Group Limited.

"Эта карибская оффшорка, кроме Пальчевского, обслуживает исключительно российский бизнес и непростой. Например, компании Виталия Кочеткова. Это известный выходец из криминала, которого называют чуть ли не хозяином Урала", — говорится в расследовании.

Там же, в активах Amerton Group Limited, журналисты нашли действующую компанию Пальчевского с офисом в Москве. На одном из документов Amerton Group Limited авторы расследования обнаружили подпись, которая, вероятно, принадлежит Андрею Наумову. Раньше он был юристом Eurolab, теперь возглавляет благотворительный фонд Пальчевского.

Параллельно Наумов управляет двумя компаниями. Их руководители — жители Донецка Дмитрий Мурахвер и Павел Малик. По данным Bihus.info, оба работают на одиозного судью Артура Емельянова: "Эти три фамилии чаще всего упоминаются в историях рейдерских захватов при поддержке судебных решений".

Мурахвер владеет несколькими отелями в оккупированном Крыму и сетью продуктовых супермаркетов на Донбассе, захваченных в период российской оккупации. "Доверенный человек Пальчевского одновременно работает с Пальчевским и с группой одного из самых известных рейдеров в истории страны. Обслуживает в одном пакете Пальчевского и российский бизнес", — говорится в расследовании.

По информации Bihus.info, основной финансовый донор кампании Пальчевского — нардеп от ОПЗЖ, киевский смотрящий Вадим Столар. Избирательную кампанию вместо Пальчевского ведет близкий к Столару политтехнолог Сергей Влащенко, сын телеведущей с канала Медведчука Натальи Влащенко, отмечают журналисты. Сергей Влащенко едва ли не ежедневно приезжает домой к Пальчевскому, на улице Шелковичной в Киеве. Сам кандидат в мэры пределы квартиры практически не покидает: изредка выезжает на телеэфиры, в свою клинику или на фотосессии.

"2 недели наблюдали, как Пальчевский ведет свою предвыборную кампанию. Никак. За пределами телевизора нет никакой активности. Кажется, что партия Пальчевского — это такой огромный рекламный пузырь, потому что он постоянно сидит дома. Да, тут иногда бывают встречи, которые и показывают, кто этот пузырь для вас надувает", — сказал ведущий проекта "Наші гроші" Денис Бигус.

При этом избирательная кампания Пальчевского может оказаться самой дорогой по итогам выборов. По оценке аналитика движения "Чесно" Игоря Фещенко, агитация уже обошлась Пальческому как минимум в 10 млн грн. При этом у его партии нет офиса, сотрудников и денег на счетах. "Партии "Перемога Пальчевского" еще в мае не существовало. Ее купили летом под проект. К сведению, купить партию — это как купить обычную ТОВку, но дороже. Купили, переименовали и развесили (на билбордах — ред.) побеждать", — говорится в расследовании.

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