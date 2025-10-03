Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день пожелтели листья на верхушке березы
- Почему нельзя шить в этот день
- Что нужно повесить на дверь 4 октября
4 октября церковь почитает память святого священномученика Иерофея. Как сообщает Главред, он жил в Афинах в I веке. Он присутствовал на проповеди апостола Павла вместе с Дионисием Ареопагитом. Он так проникся речью, что и сам уверовал во Христа.
Вскоре апостол Павел рукоположил Иерофея в сан епископа. Он вел благочестивый образ жизни, был мудрым наставником и распространял христианскую веру.
Он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы и воспевал божественные песнопения вместе с другими апостолами, провожая ее. Однако позже он стал жертвой гонений на христиан.
Что можно делать 4 октября
- В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить мудрости и поддержки принятии важных решений.
- В этот день нужно повесить на дверь пучки лука и чеснока. Это считалось мощным оберегом, который будет отгонять зло.
Что нельзя делать 4 октября
1. Нельзя 4 октября работать в поле. Считается, что в следующем году будет плохой урожай.
2. Нельзя 4 октября шить и вышивать после заката. Иначе вы "запутаете" свою судьбу.
3. Нельзя 4 октября занимать вещи и деньги. Считается, что вы потеряете достаток.
4. Нельзя 4 октября доверять незнакомым людям. Предки верили, что они могут быть в этот день мошенниками.
5. Нельзя 4 октября заниматься тяжелой физической работой. Это может навредить здоровью.
6. Нельзя 4 октября идти в лес. Есть большой риск заблудиться.
Приметы 4 октября
- Если в этот день солнечно и тепло, то осень будет теплой.
- Если в этот день много паутины, то осень будет затяжной и сухой.
- Если в этот день высоко летят гуси, то зима будет поздней.
- Если в этот день с верхушки пожелтели листья березы, то будет ранняя весна.
