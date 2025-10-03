Будет мощным оберегом: что нужно повесить над дверью, приметы 4 октября

Что нельзя делать 4 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от проблем с деньгами и не только.

Что нельзя делать 4 октября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день пожелтели листья на верхушке березы

Почему нельзя шить в этот день

Что нужно повесить на дверь 4 октября

4 октября церковь почитает память святого священномученика Иерофея. Как сообщает Главред, он жил в Афинах в I веке. Он присутствовал на проповеди апостола Павла вместе с Дионисием Ареопагитом. Он так проникся речью, что и сам уверовал во Христа.

Вскоре апостол Павел рукоположил Иерофея в сан епископа. Он вел благочестивый образ жизни, был мудрым наставником и распространял христианскую веру.

Он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы и воспевал божественные песнопения вместе с другими апостолами, провожая ее. Однако позже он стал жертвой гонений на христиан.

Что можно делать 4 октября

В этот день нужно помолиться. У святого стоит попросить мудрости и поддержки принятии важных решений.

В этот день нужно повесить на дверь пучки лука и чеснока. Это считалось мощным оберегом, который будет отгонять зло.

Что нельзя делать 4 октября

1. Нельзя 4 октября работать в поле. Считается, что в следующем году будет плохой урожай.

2. Нельзя 4 октября шить и вышивать после заката. Иначе вы "запутаете" свою судьбу.

3. Нельзя 4 октября занимать вещи и деньги. Считается, что вы потеряете достаток.

4. Нельзя 4 октября доверять незнакомым людям. Предки верили, что они могут быть в этот день мошенниками.

5. Нельзя 4 октября заниматься тяжелой физической работой. Это может навредить здоровью.

6. Нельзя 4 октября идти в лес. Есть большой риск заблудиться.

Приметы 4 октября

Если в этот день солнечно и тепло, то осень будет теплой.

Если в этот день много паутины, то осень будет затяжной и сухой.

Если в этот день высоко летят гуси, то зима будет поздней.

Если в этот день с верхушки пожелтели листья березы, то будет ранняя весна.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

