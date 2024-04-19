Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

Что нужно делать 20 апреля. Важные приметы и запреты, которые защитят от негатива.

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Что нельзя делать 20 апреля / фото: pixabay

20 апреля церковь почитает память святого Феодора. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Константинополе в благочестивой и богатой семье. В юном возрасте он решил оставить мирскую жизнь и стать монахом. Феодор пошел в обитель во Фракии, где продолжил служить Господу. Он соблюдал суровый пост, носил власяницу и мало спал.

Господь наделил Феодора даром творить чудеса. Он мог изгонять нечистых духов и избавлять от болезней. Монастырь, в котором жил монах позже назвали его именем.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 20 апреля.

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Что можно делать 20 апреля

В этот день нужно застелить стол белой скатертью. На нее нужно поставить хлеб и соль, а возле икон зажечь свечи. Всей семье стоит сесть за стол и помолиться, прося об урожае.

В этот день нужно сходить в храм и помолиться за усопших родственников. Считается, что тогда их душа войдет в Рай.

В этот день нужно постирать полотенца и постельное белье. Считается, что это очистит от негатива.

Что нельзя делать 20 апреля

1. Нельзя 20 апреля брать и давать деньги в долг. Считается, что это притянет нищету.

2. Нельзя 20 апреля венчаться и свататься. Предки верили, что такой брак будет несчастным и скоро распадется.

Приметы 20 апреля

Если в этот день молния, то день будет ясным.

Если в этот день цветы маргариток склонились к земле, то будет дождь.

Если в этот день уже появились цветы первоцветов, то май будет теплым.

Если в этот день ударил мороз, то в июне будет много ливней с градом.

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