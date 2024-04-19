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Будет нищета: что нельзя делать с деньгами 20 апреля - приметы

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2024, 15:59
Что нужно делать 20 апреля. Важные приметы и запреты, которые защитят от негатива.
приметы, погода
Что нельзя делать 20 апреля / фото: pixabay

20 апреля церковь почитает память святого Феодора. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он родился в Константинополе в благочестивой и богатой семье. В юном возрасте он решил оставить мирскую жизнь и стать монахом. Феодор пошел в обитель во Фракии, где продолжил служить Господу. Он соблюдал суровый пост, носил власяницу и мало спал.

Господь наделил Феодора даром творить чудеса. Он мог изгонять нечистых духов и избавлять от болезней. Монастырь, в котором жил монах позже назвали его именем.

Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 20 апреля.

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Что можно делать 20 апреля

  • В этот день нужно застелить стол белой скатертью. На нее нужно поставить хлеб и соль, а возле икон зажечь свечи. Всей семье стоит сесть за стол и помолиться, прося об урожае.
  • В этот день нужно сходить в храм и помолиться за усопших родственников. Считается, что тогда их душа войдет в Рай.
  • В этот день нужно постирать полотенца и постельное белье. Считается, что это очистит от негатива.

Что нельзя делать 20 апреля

1. Нельзя 20 апреля брать и давать деньги в долг. Считается, что это притянет нищету.

2. Нельзя 20 апреля венчаться и свататься. Предки верили, что такой брак будет несчастным и скоро распадется.

Приметы 20 апреля

  • Если в этот день молния, то день будет ясным.
  • Если в этот день цветы маргариток склонились к земле, то будет дождь.
  • Если в этот день уже появились цветы первоцветов, то май будет теплым.
  • Если в этот день ударил мороз, то в июне будет много ливней с градом.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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