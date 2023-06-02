УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Приметы

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на Троицу

Мария Тупик
2 июня 2023, 18:22
293
Что нельзя делать 4 июня на Троицу. Все важные приметы и запреты 4 июня.
Троица 2023 приметы 4 июня
Что нельзя делать 4 июня на Троицу 2023 приметы / Коллаж Главред, фото УНИАН

4 июня в 2023 году церковь отмечает большой праздник Святую Троицу. Троица - один из главных церковных праздников.

Празднуется Троица на 50-й день после Пасхи, поэтому называется Святая Пятидесятница.

Что можно делать в Троицу 4 июня

  • 4 июня в День Святой Троицы стоит посетить храм и побывать на богослужении. Верующие люди в это время причащаются.
  • В Троицу оказывают помощь нуждающимся и нищим. Главное, чтобы она шла от чистого сердца.
  • Поскольку в Троицу нет поста, то можно было устроить праздничное застолье. Традиционно на стол ставили круглые блюда. Хозяйки готовили пироги, яичницу, каравай. Верили, что так деньги и здоровье можно привлечь.
  • 4 июня принято было украшать дом украшали свежими березовыми ветками. Ветки березу ставили возле иконы, возле и входа в дом и обязательно в вазу.
  • Полезным считалось прогуляться по утренней росе, тогда весь год будет благополучным.
  • А еще, в старину в этот день собирали целебные травы и цветы. Считалось, что они обладают чудодейственной силой.

Чего нельзя делать 4 июня в Троицу

  1. Нельзя 4 июня работы, в том числе, в огороде.
  2. Нельзя в Троицу ссориться, обижать других словами и поступками.
  3. Нельзя 4 июня много употреблять алкоголя.
  4. Нельзя 4 июня на Троицу венчаться.

Приметы на 4 июня на Троицу

  • Если дождь на Троицу, то будет богатый урожай хлеба и грибов.
  • Если гроза в этот день, то быть плохому урожаю зерна.
  • Если 4 июня увидеть радугу, то будет здоровье и богатство в будущем.
  • Если на Троицу холодно, то и лето будет холодным и дождливым.

Смотрите видео о том, что нельзя делать на Троицу:

Читайте также:

Троица приметы
Реклама

Главное за день

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

18:25 Политика
США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:44 Мир
Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"

17:20 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:25

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

18:22

"Белорусы могут вступить в войну против Украины": эксперт раскрыл, по какому сценариюВидео

18:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

17:52

Газманов "сдал" Константина Меладзе и рассекретил, где он прячется

17:45

"Пилосошу" или "пилососю": Авраменко рассказал, как правильноВидео

РФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - БульбаРФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - Бульба
17:44

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:25

"Патриот!": Пугачева трогательно поддержала опального Шевчука

17:20

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"ФотоВидео

17:13

Перевернется с ног на голову: 3 знака, у которых летом круто изменится жизньВидео

Реклама
17:08

"Сложное нарушение ритма": Михалкова срочно госпитализировали в кардиологию

16:57

Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знатьВидео

16:49

Плоды будет некуда девать: как правильно ухаживать за огурцами

16:28

"Это не кино": Зеленский высказался о вероятных сроках контрнаступления ВСУ

16:24

Как правильно накладывать огурцы на глаза: результат удивит любогоВидео

16:18

Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсеВидео

15:53

Самая сложная оптическая иллюзия: лишь 1% людей найдут балерину среди фламинго за 5 секунд

15:45

Любовный гороскоп на неделю 5-11 июня: Рыбам – радость, Водолеям - знакомствоВидео

15:19

Гибель людей у закрытого убежища в Киеве: у Зеленского приняли срочное решение

15:08

"Наказание - смертный приговор": суд вынес решение для блогерши, снимавшей ПВОВидео

14:51

"Создать республику на Кубани": Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем

Реклама
14:49

Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня: Близнецам – возможности, Льву - облегчениеВидео

14:39

ВСУ способны взять Крым до конца года, мощный удар развалит войска РФ – УоллесВидео

14:30

Очередной внедорожник от Favbet Foundation получило подразделение ВСУ в Донецкой области

14:28

Что сделать в этот день, чтобы в семье был достаток: приметы на 3 июняВидео

14:02

"Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время": Уоллес заявил об альтернативе

13:40

Данилов "ткнул носом" Кремль в ответ на обвинения в атаке на МосквуВидео

13:32

Как отстирать пятна от пота: 2 дешевых и действенных способа

13:16

Бывший "холостяк" Макацария впервые стал отцом и рассекретил имя с полом ребенка

13:13

ВСУ влупили по позициям россиян в Бердянске: над портом густой дымВидео

12:42

Растения принесут раздор в семью: чем нельзя украшать дом на ТроицуВидео

12:40

"Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена": языковед объяснил, как правильно употреблять именаВидео

12:38

Гороскоп Таро на июнь 2023: чего ждать Козерогам, Водолеям и РыбамВидео

12:20

Экс-офицер пояснил, зачем режиму Лукашенко ядерное оружие в БеларусиВидео

12:18

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариямВидео

11:48

Гороскоп на завтра 3 июня 2023: Козерогу – тяжелая беседа, Близнецам - прибыльВидео

11:37

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – ЧереватыйВидео

11:14

Войска Путина разбегаются: добровольцы России показали бои на БелгородщинеВидео

11:12

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

11:10

Танцор-"беглец" Влад Яма внезапно вернулся в Киев

10:51

"Строят вторую КНДР": на замену Лукашенко готовы 2 преемника – БульбаВидео

Реклама
10:25

Повалий выдала порцию кремлевского бреда про Донбасс и Майдан и удивила фото без глаз

10:09

Гороскоп на июнь 2023: Близнецам - миллионы, Ракам - депрессия, Весам - важная новостьВидео

10:05

На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробностиВидео

09:58

"Это шокировало кремлевскую богему": дрон атаковал "святое" место в Москве – ФейгинВидео

09:53

Каменских рассказала, крепок ли ее брак с Потапом из-за отношений на расстоянииВидео

08:58

Погиб за Украину: на Харьковщине проводили в последний путь командира танка

08:56

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: решающую роль в операции сыграют танкиВидео

08:50

Пенсия больше 97 тысяч грн: кто в Украине получает сверхвысокие выплатыВидео

08:24

После Путина РФ может возглавить еще больший нацист и диктатор - ДикийВидео

08:20

Почему высокопоставленные кадыровцы наехали на Пригожинамнение

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять