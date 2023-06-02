Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на Троицу

Что нельзя делать 4 июня на Троицу. Все важные приметы и запреты 4 июня.
4 июня в 2023 году церковь отмечает большой праздник Святую Троицу. Троица - один из главных церковных праздников.
Празднуется Троица на 50-й день после Пасхи, поэтому называется Святая Пятидесятница.
Что можно делать в Троицу 4 июня
- 4 июня в День Святой Троицы стоит посетить храм и побывать на богослужении. Верующие люди в это время причащаются.
- В Троицу оказывают помощь нуждающимся и нищим. Главное, чтобы она шла от чистого сердца.
- Поскольку в Троицу нет поста, то можно было устроить праздничное застолье. Традиционно на стол ставили круглые блюда. Хозяйки готовили пироги, яичницу, каравай. Верили, что так деньги и здоровье можно привлечь.
- 4 июня принято было украшать дом украшали свежими березовыми ветками. Ветки березу ставили возле иконы, возле и входа в дом и обязательно в вазу.
- Полезным считалось прогуляться по утренней росе, тогда весь год будет благополучным.
- А еще, в старину в этот день собирали целебные травы и цветы. Считалось, что они обладают чудодейственной силой.
Чего нельзя делать 4 июня в Троицу
- Нельзя 4 июня работы, в том числе, в огороде.
- Нельзя в Троицу ссориться, обижать других словами и поступками.
- Нельзя 4 июня много употреблять алкоголя.
- Нельзя 4 июня на Троицу венчаться.
Приметы на 4 июня на Троицу
- Если дождь на Троицу, то будет богатый урожай хлеба и грибов.
- Если гроза в этот день, то быть плохому урожаю зерна.
- Если 4 июня увидеть радугу, то будет здоровье и богатство в будущем.
- Если на Троицу холодно, то и лето будет холодным и дождливым.
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