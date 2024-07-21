Чем нужно умыться 22 июля, чтобы оставаться молодой и красивой - приметы дня

Что нельзя делать 22 июля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от болезней и трудностей.

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Что нельзя делать 22 июля / фото: pomisna.info

22 июля церковь почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины. Как сообщает Главред, она родилась в городе Магдала на берегу Генисаретского озера. Она была одержима семью бесами, но Иисус Христос изгнал их из нее. Женщина стала одной из ближайших последовательниц Иисуса, сопровождала его во время миссионерской деятельности.

Мария вместе с другими женщинами поддерживала Иисуса, его учеников, она помогала им даже материально. Магдалина была свидетельницей распятия Иисуса и его погребения. Она также пошла ко гробу на третий день после смерти, чтобы намазать его тело миром. Она также первой увидела воскресшего Христа и сообщила всем ученикам о том, что видела его живым.

Что можно делать 22 июля

В этот день молодым девушкам нужно умыться утренней росой. Предки верили, что она обладает чрезвычайными лекарственными свойствами, способна сохранить молодость и красоту. Важно собрать росу в серебряную посуду, иначе ее сила будет бесполезной.

В этот день нужно помолиться. У святой Марии Магдалины можно попросить об исцелении от разных болезней, связанных с женским здоровьем.

Что нельзя делать 22 июля

1. Нельзя 22 июля заниматься полевыми или садовыми работами. Предки верили, что в этот день человека может убить молнией.

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2. Нельзя 22 июля находится под дождем. Если у вас нет возможности спрятаться от него, то в этот момент нужно политься Магдалине.

3. Нельзя 22 июля отказывать другим в помощи. Если нарушить запрет, то вы можете сами оказаться в трудном положении.

Приметы 22 июля

Если в этот день во время восхода появился туман, то погода будет безветренной.

Если в этот день без перерыва гремит гром, то будет и град.

Если в этот день куры вышли на улицу несмотря на дождь, то погода резко изменится.

Если в этот день пауки начали прятаться, то будет дождь.

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