Почему у некоторых кошек белые лапы и живот: ответ поразит всех

Люди были впечатлены научным объяснением того, почему у некоторых кошек белые животы и лапы, а у других нет.

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Почему у кошек белые лапы / коллаж: Главред, фото: pexels

Коты - это очаровательные животные, а владельцы этих пушистиков часто даже не догадываются, почему у них белый живот и лапы. Все это связано с процессом одомашнивания, который начался около 10 000 лет назад.

Издание Mirror сообщило, что одна женщина рассказала, почему у некоторых кошек белые животы и лапы.

"Где-то вчера прочитала, что у кошек часто бывают белые лапы и животы, но никогда не наоборот, потому что внутриутробно их цвет начинает развиваться на позвоночнике и смещается. Все, что не закончилось к моменту рождения, становится белым", - пояснила женщина. видео дня

Она также прокомментировала, что, по ее мнению, это относится только к обычным короткошерстным кошкам, которые встречаются среди кошек аллейной породы, а не к модным кошкам, поскольку их разводят специально, чтобы они выглядели так.

Это правильно, потому что результатом совместного разведения определенных кошек было то, что у них были белые животы и лапы - это вызвано особенностями развития, которые происходят, когда эмбриональный котенок живет в утробе матери. Также это мешает способности будущих пигментных клеток созревать должным образом.

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