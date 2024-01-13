Почему у некоторых кошек белые лапы и живот: ответ поразит всех

Коты - это очаровательные животные, а владельцы этих пушистиков часто даже не догадываются, почему у них белый живот и лапы. Все это связано с процессом одомашнивания, который начался около 10 000 лет назад.
Издание Mirror сообщило, что одна женщина рассказала, почему у некоторых кошек белые животы и лапы.
"Где-то вчера прочитала, что у кошек часто бывают белые лапы и животы, но никогда не наоборот, потому что внутриутробно их цвет начинает развиваться на позвоночнике и смещается. Все, что не закончилось к моменту рождения, становится белым", - пояснила женщина.видео дня
Она также прокомментировала, что, по ее мнению, это относится только к обычным короткошерстным кошкам, которые встречаются среди кошек аллейной породы, а не к модным кошкам, поскольку их разводят специально, чтобы они выглядели так.
Это правильно, потому что результатом совместного разведения определенных кошек было то, что у них были белые животы и лапы - это вызвано особенностями развития, которые происходят, когда эмбриональный котенок живет в утробе матери. Также это мешает способности будущих пигментных клеток созревать должным образом.
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