Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

Что можно делать 16 октября. Старые приметы и важные запреты, которые уберегут от болезней и неприятностей.

https://glavred.info/primety/chto-nelzya-pokupat-16-oktyabrya-chtoby-ne-potratit-dengi-zrya-primety-dnya-10508251.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 16 октября / фото: pixabay

16 октября церковь почитает память мученика Лонгина Сотника. Он находился рядом с Иисусом, когда тот страдал на кресте. Он уверовал в него и стал проповедовать христианство. Иудеи узнали об этом, после чего Лонгина осудили и обезглавили. Лонгина считали целителем глазных болезней.

Что можно делать 16 октября

В этот день можно заняться коррекцией зрения. Можно начать лечить глазные болезни, подобрать очки.

В этот день можно сделать обереги от злой силы для дома. Предки верили, что Лонгин защищает жилище от нечисти.

В этот день нужно достать зимнюю одежду. Солнечный свет изгонит из нее болезни и плохую энергетику.

В этот день можно заняться охотой и рыбалкой. Но не стоит ловить живность больше, чем будет достаточно для пропитания своей семьи.

Что нельзя делать 16 октября

1. Нельзя 16 октября обижать животных. Предки верили, что это навлечет беду.

2. Нельзя 16 октября работать в огороде и в саду. Это может притянуть болезни.

видео дня

3. Нельзя 16 октября покупать незначимые вещи. От них не будет никакой пользы.

4. Нельзя 16 октября ругаться и злиться. Предки верили, что тогда в жизнь могут ворваться еще большие неприятности.

Приметы 16 октября

Если на деревьях иней, то будет потепление.

Если ветер порывистый, то скоро будут дожди.

Если дует юго-западный ветер, то скоро будет затяжная непогода.

Если на небе редкие облака, то будет морозная и ясная погода.

Если домашние птицы стоят на одной ноге, то скоро будет похолодание.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.