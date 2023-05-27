Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запреты

Что нельзя делать 28 мая. Как привлечь удачу в этот день и важные приметы дня.

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Что нельзя делать 28 мая / pixabay

28 мая церковь почитает память двух святых Пахомиев. На Пахомия посевная в самом разгаре. Начинают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу.

Также наши предки считали, что если человек отмечает свой день рождения 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей. Кроме этого, раньше совершали несколько обрядов, чтобы избедать бед в жизни.

В это время из теплых стран возвращались последние ласточки. Их иногда называют Божьими птицами. По этой причине считается, что в домах, под крышами которых эти птицы свили свои гнезда, царит счастье и покой.

Что нужно сделать в этот день

Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.

Если увидели первую ласточку – незамедлительно умойтесь молоком, чтобы кожа выглядела молодой и на ней не было веснушек, прыщей, к тому же под палящим летним солнцем вы не получили солнечного ожога.

Что нельзя делать 28 мая

Нельзя 28 мая сажать никакие растения, кроме пшеницы. Нельзя 28 мая ругаться. Сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда. В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.

Приметы на 28 мая

Если багряный восход солнца, то к грозному пожарному лету.

Если весь день тепло, то лето будет теплое.

Если обильные сережки на осине, то к урожаю овса.

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