Что никогда не делали 28 мая, чтобы весь год не страдать: приметы и запреты

Что нельзя делать 28 мая. Как привлечь удачу в этот день и важные приметы дня.
28 мая церковь почитает память двух святых Пахомиев. На Пахомия посевная в самом разгаре. Начинают сеять лён, а также поздний овёс и пшеницу.
Также наши предки считали, что если человек отмечает свой день рождения 28 мая, то он будет очень добрым, и люди станут к нему тянуться – у него будет очень много друзей. Кроме этого, раньше совершали несколько обрядов, чтобы избедать бед в жизни.
В это время из теплых стран возвращались последние ласточки. Их иногда называют Божьими птицами. По этой причине считается, что в домах, под крышами которых эти птицы свили свои гнезда, царит счастье и покой.
Что нужно сделать в этот день
- Чтобы привлечь в свою жизнь счастье, девушкам рекомендуется одевать красные сарафаны.
- Если увидели первую ласточку – незамедлительно умойтесь молоком, чтобы кожа выглядела молодой и на ней не было веснушек, прыщей, к тому же под палящим летним солнцем вы не получили солнечного ожога.
Что нельзя делать 28 мая
- Нельзя 28 мая сажать никакие растения, кроме пшеницы.
- Нельзя 28 мая ругаться. Сегодня рекомендуют контролировать свои эмоции и не обижаться на окружающих. Конфликт может превратиться в ссору, которая станет вражда.
- В этот день стоит обходить опасные места, ведь есть повышенный риск травмироваться.
Приметы на 28 мая
- Если багряный восход солнца, то к грозному пожарному лету.
- Если весь день тепло, то лето будет теплое.
- Если обильные сережки на осине, то к урожаю овса.
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