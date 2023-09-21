Что нужно намазать на лицо 23 сентября, чтобы сохранить красоту: приметы дня

Что нельзя делать 23 сентября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут достаток и удачу.
23 сентября церковь почитает память святых Петра и Павла. Они проповедовали в Никее, защищали иконы от уничтожения. Именно благодаря их упорству сохранился образ Божьей Матери Никейской. В итоге они погибли за свою веру.
Что можно делать 23 сентября
- В этот день нужно посадить семена рябины. Предки верили, что это дерево будет защищать дом от нечисти.
- 23 сентября нужно помолиться, обращаясь к Петру и Павлу. У них можно попросить о помощи, чтобы пережить холодную зиму и не нуждаться в продуктах.
- В этот день нужно намазать лицо рябиной. Девушки верили, что это поможет сохранить красоту и избавиться от морщин.
Что нельзя делать 23 сентября
1. Нельзя 23 сентября жадничать. Считается, что это принесет финансовые проблемы.
2. Нельзя 23 сентября игнорировать интуицию. В этот день внутренний голос может подсказать правильный выбор.
видео дня
3. Нельзя 23 сентября оставлять окна зашторенными. В этот день в дом нужно впустить солнечные лучи, чтобы выгнать все плохое и зарядить дом удачей.
Приметы 23 сентября
- Если на рябине много ягод, то зима будет холодной.
- Если на дереве мало гроздей, то осень будет сухой.
- Если животные прячутся в загоны, то скоро начнутся холода.
- Если кошка греется в солнечных лучах, то погода будет теплой.
Вас также заинтересует:
- Кого нельзя пускать в дом 18 сентября, чтобы не заболеть: приметы и запреты дня
- Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня
- Какой водой нельзя умываться 21 сентября: приметы и строгие запреты дня
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.