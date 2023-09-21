Что нужно намазать на лицо 23 сентября, чтобы сохранить красоту: приметы дня

Что нельзя делать 23 сентября. Важные приметы и строгие запреты, которые уберегут достаток и удачу.

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Что нельзя делать 23 сентября / фото: pexels

23 сентября церковь почитает память святых Петра и Павла. Они проповедовали в Никее, защищали иконы от уничтожения. Именно благодаря их упорству сохранился образ Божьей Матери Никейской. В итоге они погибли за свою веру.

Что можно делать 23 сентября

В этот день нужно посадить семена рябины. Предки верили, что это дерево будет защищать дом от нечисти.

23 сентября нужно помолиться, обращаясь к Петру и Павлу. У них можно попросить о помощи, чтобы пережить холодную зиму и не нуждаться в продуктах.

В этот день нужно намазать лицо рябиной. Девушки верили, что это поможет сохранить красоту и избавиться от морщин.

Что нельзя делать 23 сентября

1. Нельзя 23 сентября жадничать. Считается, что это принесет финансовые проблемы.

2. Нельзя 23 сентября игнорировать интуицию. В этот день внутренний голос может подсказать правильный выбор.

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3. Нельзя 23 сентября оставлять окна зашторенными. В этот день в дом нужно впустить солнечные лучи, чтобы выгнать все плохое и зарядить дом удачей.

Приметы 23 сентября

Если на рябине много ягод, то зима будет холодной.

Если на дереве мало гроздей, то осень будет сухой.

Если животные прячутся в загоны, то скоро начнутся холода.

Если кошка греется в солнечных лучах, то погода будет теплой.

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