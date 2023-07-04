Что нужно поставить перед дверью квартиры 6 июля, чтобы год был везучим: приметы

Что нельзя делать 6 июля. Приметы и особые значения этого дня.
6 июля церковь почитает память мученицы Агриппины Римской. Также с 6 июля начинают отмечать праздник Ивана Купала.
Еще наши предки верили, что в этот день можно собирать целебные травы и растения – средства, приготовленные на их основе, будут максимально эффективными.
6 июля имеет особое значение, так как предвещал один из главных летних праздников – Ивана Купала. Купальницей святую прозвали за то, что вечером ее дня начинались купания.
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Что можно делать 6 июля
- На Горпину Купальницу, 6 июля, проводят интересный обряд. Вечером девушки должны собраться с подругами и варить кашу из ячменя. Считается, что это блюдо является очень полезным для женского здоровья.
- В этот день также следует хорошо попариться в бане, чтобы оставаться здоровым в течение года.
- Также считается, что 6 июля можно поставить на порог дома крапиву, чертополох и зверобой. По поверью, эти травы отпугивают нечистую силу.
Что нельзя делать 6 июля
- Нельзя 6 июля тратить свои силы ссоры.
- Нельзя 6 июля стричь волосы. Верили, что будет постоянно болеть голова.
- Нельзя 6 июля надевать черные головные уборы. Верили, что можно привести к трагедии в семье.
Приметы 6 июля
- Если соловей не поет, то скоро урожай ячменя можно будет собрать.
- Если идет дождь, то будет хороший урожай хлеба.
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