Что нужно сделать 23 августа, чтобы весь год быть здоровым: приметы и запреты

Что нельзя делать 23 августа. Старые приметы и запреты уберегут от бедности, проблем и болезней.

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Что нельзя делать 23 августа / фото: pexels

23 августа церковь почитает память преподобного Лаврентия Калужского. В народном календаре - Лаврентьев день. Он жил в Калуге в XV веке и был юродивым. Однако молитвы Лаврентия спасли город от набега крымских татар в 1512 году.

Лаврентия считали целителем глазных болезней. На месте его могилы возведен Лаврентьевский монастырь.

Что можно делать 23 августа

В этот день можно молиться и просить о защите. Предки верили, что в этот день можно получить защиту от дурного сглаза, неприятных людей и злых духов, которые ухудшали здоровье и настроение.

23 августа нужно умываться водой из родника. Делать это лучше до обеденного времени и вы будете здоровыми и красивыми до следующего года.

В этот день нужно погладить черную кошку. Черный питомец заберет весь негатив, плохую энергию и переживания.

Что нельзя делать 23 августа

1. Нельзя 23 августа ходить обутым по росе. Считается, что после этого начнут болеть ноги.

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2. Нельзя 23 августа заниматься строительством. Вы рискуете пострадать в результате несчастного случая.

3. Нельзя 23 августа собирать орехи. Предки верили, что после этого целый год может быть нищета.

Приметы 23 августа

Если в этот день ветер порывистый, то погода скоро будет тихая и теплая.

Если птицы перестали петь, то скоро начнется дождь.

Если утром иней, то зима будет ранней и холодной.

Если на липе пожелтели листья, то осень будет ранней.

Если желуди уродились, то следующий год будет урожайным.

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